Est-For Invest uurib võimalusi rajada tselluloositehas Saarde valda

Eestisse tselluloositehasele kohta otsiv Est-For Invest uurib võimalusi rajada tehas Pärnumaale Saarde valda, vahendas BNS Pärnu Postimeest.

Est-Fori Investi esindajad ei soovi enne vallajuhtidega kohtumist tehase võimalikust asukohast ega muudestki detailidest rääkida. Pärnu Postimehe andmeil nähakse tehase ühe asukohana kunagise Surju valla pirkonda, sest sealt peaks hakkama läbi jooksma Rail Balticu raudteemagistraal ja lähedal asub Reiu jõgi.

Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli lubas puidurafineerimistehasest kõnelda pärast kohtumist Saarde valla esindajatega. „Enne seda, kui me ei ole rääkinud kohalike inimestega, poleks selle teema ajakirjanduses kommenteerimine nende vastu aus,” sõnas Polli.

Saarde vallavolikogu esimehe Kadri-Aija Viigi sõnutsi ei tea ta täpselt, missugused Est-Fori Investi huvid Saardes on, kuid kindlasti on ettevõte omavalitsusse teretulnud.

„Meil on neljapäeval alles esimene kohtumine ja siis loodame meiegi saada vastused küsimustele, kuhu, mida ja mis mahus nad Saarde vallas teha tahaksid,” sõnas vallavolikogu esimees.

Viigi jutu järgi ei suhtuta Saarde vallas Est-For Investi kindlasti selliselt nagu Tartumaal, kus üks omavalitsusjuhte ütles, et neid uued töökohad ei huvita. „Meie ei saa nii üleolevalt käituda,” lausus Viik.

Saarde vallavolikogu juht lisas, et kui Est-For Investil peaks tekkima tõsine huvi siia tselluloositehas rajada, tuleb enne teha põhjalikud uuringud. „Kindlasti ei saa tehast rajada, kui kohalik kogukond selle vastu on,” märkis ta.

Kindlasti looks tehas töökohti, kuid küsimus on selles, kas see kaalub üles elukeskkonda puudutavad muutused, sest tehasel oleks sellele kindlasti suur mõju.

Sel nädalal tutvusid Est-For Investi esindajad puidurafineerimise tehase rajamise väljavaadetega ka Võru vallas Kikka külas, kus on raudteesõlm ja vee saaks juhtida kohale paarikümne kilomeetri kauguselt Lämmijärvest. Ettevõte võtaks enda alla umbes 100 hektarit.

Aadu Polli kinnitusel on puidurafineerimistehase vastu tundnud huvi viis omavalitsust.

Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava on öelnud, et firma selgitab välja kõik Eesti omavalitsused, mis oleks nõus tehase rajamise tõenäosuse uuringutega ja kuhu tehniliselt annaks tehas ehitada. „Kui ilmneb, et selliseid omavalitsusi on, on järgmiseks sammuks uuringud,” märkis Kohava.