EST-FRA Jazz Fest toimub sel nädalal viies Eesti linnas

Käesoleval nädalal kolmapäevast reedeni toimuval prantsuse-eesti jazzifestivalil EST-FRA Jazz Fest kohtuvad kaks kultuuri ja viis omanäolist ansamblit.

Kontserdid toimuvad Võrus, Valgas, Tartus, Pärnus ja Tallinnas. "Eesti Jazzliidu ja Nantes Jazz Actioni tihedam koostöö sai hoo sisse käesoleva aasta märtsis, kui Prantsusmaal Nantes’i linnas toimus EST-FRA Jazz Fest’i esimene osa," rääkis Eesti Jazzliidu tegevjuht Ivi Rausi-Haavasalu. „Eestist käisid kevadel Prantsusmaal kontserte andmas ja töötube läbi viimas Kadri Voorand Trio, Peedu Kass Momentum ning Jaak Sooäär & Aleksei Kruglov 4tet. Nüüd kutsusime Prantsusmaalt Eestisse esinema samad kolm prantsuse jazzansamblit, kellega koos astuvad Eesti poolt sedakorda üles ansamblid Titoks ja Bad Habits Trio."

"Festivalil esinevad prantsuse koosseisud kombivad traditsioonilise jazzi piire ning seavad loomingu keskmesse hoopis klassikalise-, folk- ja maailmamuusika," rääkis festivali korraldustiimi liige Anett Tamm, vahendas BNS.

"Keegi neist ei ole varem Eestis esinemas käinud ning nende mõnus elevus enne siia saabumist on suhtlemises selgelt tajutav. Prantsuse ansamblitele lisab eripära vilumuslik mäng harvemini jazzis kasutatavatel instrumentidel: Colunia koosseisus saab laval kuulda kromaatilist harfi, David Chevallier Trios bandžot ning Le CoONis vibrafoni. Eesti muusikuid esindavad festivalil Titoks, kelle stiiliks on Prantsusmaal sündinud gypsy-jazz ning eksperimentaalsemat elektroonikaga rikastatud jazzi mängiv Bad Habits Trio."

Ivi Rausi-Haavasalu sõnul on kahe riigi vaheliste kontsertide ideega kavas edaspidi jätkata, kuid praegu ei ole veel kindlalt teada, missugune riik või piirkond on Eesti Jazzliidu järgmine partner. "Selliste projektide ette valmistamine on väga ajamahukas, antud juhul kestis ettevalmistusperiood 1,5 aastat. Meil on juba praegu mitmeid põnevaid uusi plaane, kuid nendest räägime siis, kui aeg küps."

Eesti Jazzliit on asutatud 2004. aastal. Liidu eesmärgiks on Eesti jazzmuusika arendamine ja edendamine kodu- ja välismaal. Eesti Jazzliit korraldab kontserte ja temaatilisi sündmusi, kogub ja jagab teavet Eesti jazzmuusikast ja -muusikutest, korraldab jazzialast koostööd muusikute ja organisatsioonide vahel ning otsib jazzmuusika arendamiseks rahalisi vahendeid. 2006. aastast on Eesti Jazzliit European Jazz Networki liige.