Estonian Cell teostab süvamere väljalasu remondi esimeses kvartalis

Kundas asuv haavapuitmassitehas Estonian Celli teostab süvamere väljalasu remondi esimesel võimalusel, eeldatavalt esimeses kvartalis, kui saabuvad spetsiaalsed vigastuste paranduseks tellitud muhvid.

Tuukrite esialgsel hinnangul on muhvide paigaldus tehniliselt lihtne ja tööd teostatakse niipea kui mereolud seda lubavad. Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul oli avastatud leke ettevõtte jaoks ootamatu ja ebameeldiv sõnum, kuid õnneks ei kujuta see ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale.

Lahe sõnul kontrollib ettevõte avariiremondi eelselt ka ülejäänud ligikaudu 1,5 kilomeetri pikkuse väljalasu seisukorda. Süvamere väljalask on 2,4 kilomeetri kaugusel rannast ja avastatud leke on peaaegu kilomeetri kaugusel rannast. Väljalasu toru eluiga oleks pidanud olema vähemalt 50 aastat. "Väljalasu purunemise põhjust ei ole tehtud uuringute põhjal võimalik määrata. Seega ei saa me öelda, kas tegu on loodusjõudude või inimtekkelise põhjusega," kommenteeris Lahe.

"Vigastuste parandamiseks vajalikud spetsiaalsed muhvid saabuvad esialgsel kinnitusel hiljemalt jaanuari lõpuks ning muhvide paigaldustööd viiakse läbi niipea, kui mereolud lubavad tööde teostamist. Peale avariitööde teostamist teeb ettevõte plaani, kuidas edaspidi ennetada väljalasu vigastuste tekkimist ja toru töökorda regulaarselt jälgida," kinnitas Lahe.

Teisipäeval sai ettevõte teate, et keskkonnainspektsioon alustas Estonian Celli suhtes haldus- ja väärteomenetlust seoses heitvee toru lekkega ning heitvee lekkega kompleksloas ettenähtust erinevas kohas. Menetluse eesmärk on süvamerelasu torus esinevate lekete likvideerimine heitvee juhtimiseks ettevõttele väljastatud keskkonnakompleksloaga määratud asukohta.

Menetluse kohaselt peab Estonian Cell esitama Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroole hiljemalt 16. jaanuariks ettevõtte seisukohad, kuidas ja milliseks tähtajaks on Estonian Cellil kavas süvamerelasu torus esinevate lekete likvideerimine.

Lahe kinnitas veelkord, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele. "Meil on kohustus võtta tehasest väljuva heitvee kvaliteediproove igapäevaselt ja me oleme seda ka 12 aastat iga päev teinud. Kõik näitajad on vastanud ettevõttele seatud rangetele keskkonnanõuetele," selgitas Lahe. "Oluline on tagada, et puhastatud heitvee kvaliteet vastaks normidele juba enne tehasest väljumist."

Ka Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite 2017. aastal teostatud merekeskkonna seire raport, mis jõudis Estonian Cellini möödunud aasta viimastel päevadel, kinnitab, et ettevõtte heitveel puudub negatiivne mõju Kunda lahe põhjataimestikule ja –loomastikule. Samuti ei ole ületatud raskemetallide kontsentratsiooni piirnorme ja puudub heitvee mõju vee ja setete hapnikusisaldusele.

Ehkki seirepunktid olid valitud tellimise hetkel teada olnud ainsat süvamere väljalasku arvestades, on tulemuste tõlgendamisel juba arvestatud lekke toimumisega ja süvamere väljalasuga kavandatust erinevas kohas. "Raport kinnitas, et kõik selle aruande valmimiseks toimunud mõõtmised on tehtud vähem kui kolme kilomeetri kaugusel heitvee reaalse merre jõudmise kohast ja peegeldavad seega heitvee mõju piirkonna üldisele keskkonna seisundile," selgitas Siiri Lahe.

Ettevõte on valmis igakülgseks koostööks keskkonnainspektsiooniga.