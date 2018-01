Ettevõtja tahab ehitada 500 miljoni euroga Saaremaa silla

Ettevõtja Raivo Hein loodab riigi soosiva suhtumise korral juba 2020. aastal alustada Suurele väinale silla ehitamist, mis peaks valmima kolme aastaga ja läheb maksma kuni 500 miljonit eurot.

Heina plaanis on tegelikult kaks silda – teine peaks pärast seda, kui Suure väina sild toimib, hakkama ühendama Saare- ja Hiiumaad. "Toome saared Eesti riigi juurde tagasi ning pöörame demograafilise ja majandusliku poole uuesti positiivseks," vahendas BNS Heina sõnu ajalehele Saarte Hääl.

Mis rahastamisallikatesse puutub, siis riiki ei ole plaanis tülitada ja kogu kapital peaks tulema ettevõtjatelt, Eesti ja Põhjamaade pensionifondidest ja pangalaenudest.

Hein viitas, et paljudel Põhjamaade pensionifondidel on nõue paigutada oma raha Põhjamaade infrastruktuuri, kuid objekte selleks napib. "Euroopas süstitakse igas kuus majandusse 60 miljardit eurot. Lõpuks maandub see ikka kinnisvarasse, infrastruktuuri ja börsile," nentis ta.

Silla maksumusest rääkides märkis Hein, et varasematele uuringutele tuginedes oleks hind täna 400 miljonit eurot. "Aga olgem realistid ja ütleme, et see on 500 miljonit," sõnas ta.

Heina soov on, et sild annaks tulevikus tulu kõigile. "Eesti inimestel seisab praegu pangakontodel 8 miljardit eurot, mis mitte midagi ei teeni. Idee on pärast silla valmimist firma börsile viia, et iga Eesti inimene sellest kasu saaks," selgitas ta.

Möödunud aastal teenindas Saaremaa ja mandri vahel parvlaevaliiklust korraldav riigifirma Tallinna Sadam tütarfirma TS Laevad liinil 1,66 miljonit reisijat ja 0,71 miljonit sõidukit.