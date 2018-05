Ettevõtjate riigireform: kingitus kõige tugevamatele

28 ettevõtjat asutasid üheaastase elueaga Riigireformi Sihtasutuse. Eesmärgiks olevat sõnastada Eesti riigireformi kontseptsioon ja eelnõude kavandid reformi elluviimiseks.

Sellega kuulutasid ettevõtjad meie parlamentaarse demokraatia läbikukkunuks: seni on eelnõusid välja töötatud riigikogus, mitte ettevõtja kabinetis. Lisaks tekitab selle ürituse vaid aastane eluiga küsimuse, kas tegemist pole vaid järgmistele valimistele suundumisega. Kui ettevõtjad tõepoolest Eesti pärast südant valutaksid, peaksid nad mõistma, et isegi kui valitsus ja riigikogu sööstaksid nende ideid homme ellu viima, poleks riigireform vaid aastaga võimalik. Lisaks, nagu on märkinud ka mõni politoloog, kõlab õõnsalt oma ideede serveerimine kõigile "suure kingitusena": samasugused kingitused oleksid kõikide erakondade programmid. Tegemist paistab olevat ikkagi nn kingitusega enda sarnastele suurettevõtjatele – seda enam, et neid ei paista huvitavat ühiskonna pärisprobleemid. Pigem tundub algatus varuvariandina: kui valitsuses varem suurettevõtjate huve lobeerinud Reformierakond edaspidigi parketikõlblikuks ei osutu, saavad jõukad mehed endile uue taskupartei: Riigireformierakonna. Lisa ainult üks väike sõna ja kõik on "uuendatuna" olemas. Sissejuhatuseks võiksid nad seega vastata küsimusele: mida tegelikult tahetakse?