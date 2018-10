Ettevõtluspäev aitab oma firmat luua

Linn pakub alustavatele firmadele ettevõtluspäeva seminare, aga ka töökohtade loomise toetust ning müügi, turunduse ja äriplaani koolitusi.

2. oktoobril algusega kell 9 toimub Olümpia hotelli konverentsikeskuses (Liivalaia 33) Tallinna tasuta ettevõtluspäev. "Päev keskendub seekord meie riigi 100. sünnipäevale. Sama päeva raames tunnustame parimaid ettevõtjaid," ütles abilinnapea Aivar Riisalu.



Rääkides sellest, kas seni palgatööd teinud inimesel tasuks hakata ettevõtjaks, tõi Riisalu välja nii ettevõtluse kui ka palgatöö plusse ja miinuseid. "Ettevõtjaks olemise raskus seisneb kindlasti selles, et sa ise pead kõigega tegelema," ütles abilinnapea. "Vastutus on meeletult suur. Teisalt oled sa oma tegemistes vaba, sa oled oma aja ja oma raha peremees. Palgatöö toob iga kuu kindla sissetuleku, kuid samas on kindlad reeglid, mille järgi sa pead mängima. Kui keegi on milleski andekas või eriline või suudab välja mõelda toote/teenuse, millest turg ei ole küllastunud, siis minu soovitus on kindlasti oma firma luua."



Tallinna ettevõtlusamet aitab igati inimestel äri käima tõmmata. "Meil on avatud mitmed konkursid ettevõtlustoetuste saamiseks," selgitas Riisalu. "Alanud on taotluste vastuvõtt uute töökohtade loomise toetuseks, messitoetuseks ja praktikajuhendaja toetuseks." Toetuste taotlemise kord ja lisainfo leiab aadressilt https://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/



Linn pakub ettevõtjatele ka neile kasulikke koolitusi. Seminaride teemad, ajakava ja registreerimisvormi leiab samuti Tallinna ettevõtja portaalist https://www.tallinn.ee/ettevotjale/



Praktilist infot ja häid nõuandeid saab veel ettevõtja infopunktist linnavalitsuse infosaalis. Linnal on lisaks oma ettevõtlusinkubaator Tehnopol, mis sel sügisel tähistas juba 15. sünnipäeva.



Riisalu on kindel, et ka omavalitsused ise peaks ettevõtlusega tulu teenima. "Praegu läheb riigil ja rahval hästi, tulumaksu omavalitsustele laekub ja raha tuleb," rääkis ta. "Masu võib korduda, seetõttu peaks linn olema võimeline ise teenima ning tekitama endale arvestatavad rahavood, et raskel ajal oma majandamisega teatud osas hakkama saada. Vastupidiselt meie rahandusministrile, kes ütles, et headel aegadel tuleks laene tagasi maksta, leian mina, et headel aegadel tasub ikka varusid korjata, et siis kehvemad ajad üle elada."

Kuidas leida äriideed ja mida võiks teha firmas robotid?



Ettevõtluspäeva kava:



• kl 9.30-10.30 seminar "Turvalise ekspordi ABC"



• kl 10-12 edulugude seminar "Sajaga edasi!"



• kl 10.30-11.30 seminar "Ettevõtlikud eestlased siin- ja sealpool piiri"



• kl 11-12 seminar "Väike, aga tubli eksportöör"



• kl 12.30-13.30 seminar "Tööstus 4.0 – visioon 5.0, robootika ettevõttes"



• kl 13-13.50 vestluspaneel "Pereettevõtlus – hobi või rahvusvaheline edulugu?"



• kl 13-14.30 seminar "Kliendikeskne ettevõtlus – mida see tähendab?"



kl 14-14.50 praktiline töötuba "Sada viisi äriidee leidmiseks"



Vaata kogu kava ja registreeru sündmustele aadressil http://www.ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/#inforow_11889