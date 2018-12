Euroopa Kohus: London võib Brexiti ühepoolselt tühistada

Euroopa Liidu Kohus otsustas, et Suurbritannia võib peatada EL-ist lahkumise, taotlemata teiste liikmesriikide heakskiitu.

"Ühendkuningriigil on õigus võtta ühepoolselt tagasi teade kavatsusest EL-ist lahkuda," otsustas kohus vastuseks rühma Šoti poliitikute hagile. "Tagasivõtmine, mis toimub vastavuses riigi põhiseadusega, tähendab, et Ühendkuningriik jääb EL-i ja tema liikmestaatuse tingimused ei muutu."

Suurbritannia teavitas pärast 2016. aasta referendumit mullu 29. märtsil EL-i kavatsusest blokist lahkuda, käivitades Euroopa Liidu lepingu artikkel 50 protseduuri.

Briti peaministri Theresa May valitsus on kinnitanud, et neil pole kavatsust protsessi peatada. Valitsus on jõudnud ülejäänud liikmesmaadega kokkuleppele lahkumislepingus, mis läheb teisipäeval hääletusele Briti alamkojas.

EL-i kohtu otsust tervitavad ilmselt uue referendumi korraldamise pooldajad, kuid May valitsus on öelnud, et ei kavatse kurssi muuta, milline kohtuotsus ka ei oleks.