Euroopa Komisjon kaebas Poola seoses kohtureformiga EL-i kohtusse

"Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Poola Euroopa Liidu Kohtusse, sest Poola uue ülemkohtu seadusega rikutakse kohtute sõltumatuse põhimõtet, ning paluda Euroopa Kohtul võtta kuni kohtuotsuse tegemiseni ajutisi meetmeid," teatas komisjon.

Euroopa Komisjon teatas, et kaebab Poola valitsuse seoses riigi ülemkohtu sõltumatuse väidetava rikkumisega Euroopa Kohtusse, vahendas BNS.

"Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Poola Euroopa Liidu Kohtusse, sest Poola uue ülemkohtu seadusega rikutakse kohtute sõltumatuse põhimõtet, ning paluda Euroopa Kohtul võtta kuni kohtuotsuse tegemiseni ajutisi meetmeid," teatas komisjon.

Poolat on süüdistatud seoses kohtusüsteemi reformiga lääne demokraatlike standardite rikkumises. Euroopa Komisjoni hinnangul on Poola ülemkohtu seadus ühitamatu EL-i seadustega, kuna õõnestab kohtuvõimu sõltumatuse põhimõtet.

Poola uue ülemkohtu seadusega langetatakse ülemkohtu kohtunike pensioniiga 70-lt 65-le eluaastale, mistõttu on oht, et 72st ülemkohtu kohtunikust sunnitakse 27 pensionile minema. Selle meetme tulemusena peaks pensionile minema ka ülemkohtu esimene esimees, kelle Poola põhiseaduses sätestatud kuueaastane ametiaeg lõppeks seega enneaegselt, tõdes komisjon.

3. aprillil 2018 jõustunud seaduse kohaselt antakse kohtunikele võimalus taotleda, et Poola president nende ametiaega pikendaks. Pikendamine on võimalik kolmeks aastaks ja seda saab ühe korra uuendada. Presidendi otsuse jaoks ei ole aga kehtestatud selgeid tingimusi ja seda ei ole võimalik taotluse tagasilükkamise korral kohtulikult läbi vaadata. Poola ametivõimud on pakkunud ainsa kaitsemeetmena välja mittesiduva konsultatsiooni Poola kohtute nõukoguga, mille uus koosseis on ametisse määratud vastuolus kohtusüsteemi sõltumatust käsitlevate Euroopa standarditega.

Euroopa Komisjon jääb seisukohale, et Poola ülemkohtu seadus ei ole kooskõlas EL-i õigusega, sest see õõnestab kohtute sõltumatuse põhimõtet, sealhulgas kohtunike ametist tagandamise keelu põhimõtet, ja seetõttu ei täida Poola oma kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõikest 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47.

Euroopa Komisjon saatis käivitatud riikumismenetluse raames Poola ametivõimudele 2. juulil 2018 ülemkohtu seadust käsitleva märgukirja ja 14. augustil 2018 põhjendatud arvamuse. Poola ametivõimudelt mõlemale kirjale saadud vastusega ei suudetud komisjoni õiguslikke kahtlusi hajutada, tõdes komisjon esmaspäeval.

Poola ülemkohtu kohtunike uue pensionile jäämise korra rakendamist kiirendatakse ja seoses sellega tekib oht, et kahjustatakse tõsiselt ja pöördumatult Poola kohtute sõltumatust ning ühtlasi EL-i õiguskorda. Liikmesriikide kohtute sõltumatus on oluline, et liikmesriigid saaksid teha õigusalast koostööd, ning eelkõige, et toimiks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 267 sätestatud eelotsusetaotluste mehhanism.

Seetõttu on komisjon liikunud edasi rikkumismenetluse järgmisse etappi ja otsustanud anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. Komisjon on ka otsustanud paluda Euroopa Kohtul määrata ajutised meetmed, millega taastada Poola ülemkohtus olukord, nagu see oli enne 3. aprilli 2018, mil vaidlusalused uued seadused vastu võeti. Samuti on komisjon otsustanud taotleda Euroopa Kohtult asja menetlemist kiirendatud korras, et saada võimalikult kiiresti lõplik kohtuotsus.

Euroopa Komisjon käivitas juba eelmise aasta detsembris samal teemal Poola suhtes niinimetatud artikkel 7 menetluse, leides, et valitsuse käivitatud reformid seavad riigi õigussüsteemi sõltumatuse kahtluse alla.

Artikkel 7 menetlus algatatakse, kui riik taganeb Euroopa Liidu alusväärtustest. Selle kolmeastmeline protsess võib lõpptulemusena viia riigilt hääleõiguse võtmiseni. Tänaseks on samasugune menetlus algatatud ka Ungari suhtes. Mõlema riigi suhtes on hetkel käimas alles menetluse esimene etapp.