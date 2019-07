Euroopa Komisjon otsib Euroopasse reisima saatmiseks noori

Euroopa Komisjon otsib noori, kellele korraldada tänavu augustis ja septembris autoreisid läbi Euroopa, et noored tutvuksid erinevate piirkondadega ja jäädvdustaksid reisi kaamera või telefoniga.

Sel aastal korraldab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides kaks erinevat reisi, mis tutvustavad erinevaid piirkondi, sealseid kultuure ja inimesi, teatas Riigi Tugiteenuste Keskuse pressiesindaja teisipäeval BNS-ile.

Otsitakse noori hakkajaid, kes moodustaksid kaks neljaliikmelist meeskonda ja reisiksid läbi Euroopa kahel teekonnal: üks meeskond reisib Soomest Kanaari saarteni ja teine Iirimaalt Küprosele. Reisiperiood on 23. august kuni 29. september.

"Kui sulle meeldib reisida, sa armastad uusi seikluseid ja soovid kohtuda huvitavate inimestega maailma eri paigus ning oskad seda kõike ka kaamera või telefoniga loovalt jäädvustada, siis on see seiklusterohke roadtrip just sinu jaoks," märkis pressiesindaja.

Reisidele on oodatud kandideerima EL-i kodanikud või residendid vanuses 18-30 kehtiva isikut tõendava dokumendiga. Silmas peab pidama, et vajalik on valmisolek reisida vahemikus 23. august kuni 29. september.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet ning lisada sellele üheminutiline video enesetutvustusega ja reisisoovi põhjendusega. Lisama peaks ka mõned näited oma töödest, mis toetaks sooviavaldust.

Kandideerida saab 24. juulini ja pressiesindaja teatel on praeguseks juba on kandideerinud mitu tuhat noort üle Euroopa.

Täpsemat teavet saab aadressidelt https://roadtriproject.eu/ ja https://roadtriproject.eu/how-to-apply/ .