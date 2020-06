Euroopa Liit pikendab Venemaa sanktsioone

"Antud otsus näitab Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja et rahvusvahelise õiguse rikkumistel on agressorile tagajärjed," rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

"Antud otsus näitab Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja et rahvusvahelise õiguse rikkumistel on agressorile tagajärjed," rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas eile pikendada kuni 23. juunini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega, vahendas BNS. Sanktsioonide pikendamine jõustub 20. juunil.

"Antud otsus näitab Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja et rahvusvahelise õiguse rikkumistel on agressorile tagajärjed. See on eriti oluline arvestades, et Venemaa püüab COVID-19 pandeemia varjus oma agressiooni Ukraina suunal veelgi süvendada," ütles Reinsalu.

Ta lisas, et kuigi Venemaa on üritanud kasutada COVID-19 kriisi ettekäändena sanktsioonipoliitikat õõnestada, näevad EL ja ÜRO sanktsioonid üldjuhul ette humanitaarerandite taotlemise võimalust ja ei takista riikidel pandeemiaga võitlust.

Meetmeid kohaldatakse EL-i isikute ja ettevõtete suhtes.

Piiravad meetmed on osa mittetunnustamise poliitikast ja hõlmavad erinevaid finants- ja investeerimisteenuste osutamise keelde Krimmis ning Sevastopolis. Keelatud on ka piirkonnast pärit kaupade sissevedu EL-i territooriumile ning transpordi-, telekommunikatsiooni-, energia- ja nafta, gaasi ning maavarade sektorist pärinevate kaupade eksport Krimmi ja Sevastopolisse ning nende infrastruktuuri ehitamisega seotud tegevuste osutamine. Samuti on keelatud osutada turismiteenuseid.

Loe lisaks Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega seotud sanktsioonidest: https://vm.ee/et/krimmi-ja-sevastopoli-ebaseadusliku-annekteerimise-tottu-kehtestatud-piiravad-meetmed.