Euroopa Parlament toetas terrorismivastase võitluse edendamist

Euroopa Parlament kiitis heaks terrorismi käsitleva erikomisjoni soovitused võitluseks radikaliseerumisega, teabevahetuse tõhustamiseks ja terrorismiohvrite toetamiseks.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis soovitavad parlamendiliikmed suurendada Europoli ja justiitsandmete IT-agentuuri eu-LISA rolli terrorismivastases võitluses, avaldavad muret selle üle, et teabevahetus Euroopa Liidu ja liikmesriikide ametiasutuste vahel on olnud ebapiisav ning rõhutavad, et terrorismivastases tegevuses on oluline silmas pidada põhiõigusi ja andmekaitset, vahendas BNS.

Suure häälteenamusega vastu võetud resolutsioonis soovitavad saadikud:

- luua vihajutlustajate EL-i järelevalvenimekiri,

- tõhustada Euroopasse tagasi pöörduvate välisvõitlejate järelevalvet ja vastutusele võtmist,

- välja töötada radikaliseerumise vastased meetmed, mis hõlmavad radikaliseerunud kinnipeetavate jälgimist ja terroristlike sidemete lõpetamise programme vanglates, kampaaniaid ja teavitusprogramme,

- läbi viia radikaliseerumist käsitlevaid koolitusi ELi ja liikmesriikide ametnikele,

- tõhustada kontrolli ELi välispiiridel ja kontrolle kõigis piiriületuspunktides, kasutades kõiki olemasolevaid andmebaase,

- kriminaliseerida terroriteo ülistamine,

- kehtestada piirangud mõjuva põhjuseta noakandmisele ja keelustada eriti ohtlikud noad,

- luua Euroopa lõhkeainete lähteainete ostjate litsentseerimissüsteem,

- luua ühine terrorismiohvri õiguslik definitsioon,

- luua terrorismiohvrite Euroopa koordineerimiskeskus, et pakkuda piiriülest koordineeritud tuge,

- tõhustada koostööd kolmandate riikidega.

Resolutsiooni poolt hääletas 474 saadikut, 112 oli vastu ja 75 jäi erapooletuks, edastas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.