Europarlament ähvardas EL-i eelarve blokeerida

Euroopa Parlament hääletas eile muudatuste nõudmise poolt Euroopa Liidu järgmisesse eelarvesse, milles on kokku leppinud liikmesriikide liidrid, vahendas BNS.

Resolutsioonis hoiatati, et parlamendiliikmed ei kiida heaks läbi suurte raskuste kokku lepitud eelarvet, kui nad selle üle hiljem sel aastal hääletama hakkavad ning ärgitasid läbi rääkima ettepaneku parandamiseks. Resolutsiooni poolt hääletas 465 eurosaadikut ja vastu 150.

Euroopa liidrid vaidlesid uue eelarve üle neli ööpäeva, saavutades teisipäeval taastuspaketi ja triljoni euro suuruse eelarve seitsmeks aastaks. Euroopa Komisjon ja paljud Euroopa Parlamendi liikmed olid häiritud, et nende prioriteedid olid uuest eelarvest eemaldatud ja osa vahenditest oli suunatud päästepaketile. "Liigagi tihti ohustab riiklikele huvidele ja hoiakutele kuuletumine ühiste lahenduste saavutamist ühistes huvides," seisis resolutsioonis.

EL-i liidrid ei ole tulnud toime küsimusega, kuidas laenamine taastuspaketi rahastamiseks tasutakse EL-i eelarvest. Sealjuures mõistetakse hukka EL-i tervise- ja teadusprogrammide rahastamise kärpimine, samuti kärped hariduses ja digitaalinnovatsioonis. "Me arvame, et see ei anna vajalikke vastuseid järgneva seitsme aasta väljakutsetele," ütles Euroopa Parlamendi paremtsentristide fraktsiooni juht Manfred Weber.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel on ärgitanud europarlamenti uut eelarvet heaks kiitma. Eelarve ning päästepakett loovad 1,8 triljoni euro suuruse stiimuli, mis aitab Euroopat majandussurutisest välja tulla, rõhutas ta.

Micheli sõnul on käes Euroopa ajaloo jaoks tähtis hetk. "See vastus on tohutu, võrreldes majanduse suurusega. Euroopa vastus on suurem kui USA või Hiina oma," ütles Michel Euroopa Parlamendis.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nentis neljapäeval, et EL-i liidrite tippkohtumisel saavutatud lepe sisaldab kärpeid EL-i eelarvesse, millega on raske leppida. "Jah, me suutsime vältida isegi suuremaid kärpeid, mida tahtsid osa liikmesriike, ent see MFF (mitmeaastane finantsraamistik) on raskesti seeditav. Ja ma tean, et see koda tunneb sama," ütles ta Euroopa Parlamendile.

Kuid samas peaksime meenutama, kust EL on välja tulnud ehk 70 miljardi euro suurusest august, mille põhjustas ÜK lahkumine blokist. "Hea uudis on see, et meil on õnnestunud see auk peaaegu täiel mahul täita. See tähendab, et igal riigil tuleb maksta rohkem."

Euroopa Parlament hääletab 1074 miljardi euro suuruse MFF-i üle selle aasta jooksul.