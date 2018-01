EV100 kingiks on kogutud juba 3942 kaotatud ülekilo

Toitumisnõustaja Erik Orgu kampaaniaga "Iga kilo loeb" on liitunud juba 3285 inimest, kes on ühe nädalaga kaotanud kokku 3942 kg ülemäärast kehakaalu.

Toitumisnõustaja Erik Orgu kampaaniaga "Iga kilo loeb" on liitunud juba 3285 inimest, kes on ühe nädalaga kaotanud kokku 3942 kg ülemäärast kehakaalu.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 24. veebruaril on plaanis kokku koguda üle 36 525 kaotatud kilogrammi. Kõikidel huvilistel on võimalik liituda aadressil www.erikorgu.ee/ev100.

Kampaaniaga soovib Erik Orgu anda jõulise panuse selleks, et eestlased oleksid järgneval 100 aastal oluliselt tervemad. "Kampaaniaga liitunud 3285 inimest on juba teinud endale suure kingituse ning sellest saab ajalooline ja võimas kink Eestile 100. sünnipäevaks, sest kuigi kampaania ajal saab igaüks kaotada vähemalt ühe kilogrammi nädalas, on sama väärtuslik teadmine, et tervislik toitumine on erinevalt levivatest müütidest lihtne, maitsev ja soodne. Ja kui inimesed seda kõike n-ö omal nahal tunda saavad, jätkavad nad loodetavasti tervisliku toitumisega ka pärast kampaania lõppu," kommenteeris Orgu.

Rahvastiku tervise arengukavas prognoositi kümme aastat tagasi ülemäärase kehakaaluga inimeste osakaaluks 2016. aastal 39%, kuid tegelikkuses oli vastav näitaja 51,7%. “Nagu näha, on igal teisel inimesel ülekilosid, olgu siis üks, viis või viisteist, mida kaotada ja lõpptulemusena riigile sünnipäevaks kinkida. Iga kilo loeb, et saaksime eesmärgi täis,” lisas Orgu.

“Kuna ülemäärase kehakaaluga inimeste osakaal on kasvutrendis ja 2025. aastaks on prognooside kohaselt see näitaja juba 62%, siis tuleb kohe ja jõuliselt tegutseda, sest ülemäärane kehakaal toob kaasa vaid negatiivseid tagajärgi, näiteks füüsilise raskuse, halva enesetunde, peavalud, energiapuuduse, diabeediriski ja südame-veresoonkonnahaiguse” põhjendas Orgu ja lisas, et Sotsiaalministeeriumi andmetele tuginedes kaotati ainuüksi 2013. aastal ülemäärase kehakaalu tõttu üle 47 400 eluaasta.

“Ülemäärane toiduenergia tarbimine, kusjuures madala või ebapiisava energiakulutamise tagajärjel tekib energia ülejääk, mis ladestub kehas rasva kujul,” selgitas Orgu. Tema sõnul mõeldakse ülekaaluliste all neid isikuid, kelle kehamassiindeks (KMI) on 25–29.9 kg/m², ning rasvunud on need isikud, kelle KMI on 30 kg/m².

Varasematel aastatel on Erik Orgu aidanud eestimaalastel kaotada kokku üle 100 000 ülekilo. Tema toitumiskava on esimene teadlaste poolt kontrollitud tulemustega toitumiskava Eestis.