Sotsiaalmeediaplatvormid Twitter ja Facebook eemaldasid alles möödunud nädalal USA president Donald Trumpi postitatud video, milles arstid esitasid väidetavalt koroonaviiruse pandeemiat puudutavat valeinfot. Varsti pärast video eemaldamist Facebookis edastas Trump säutsudena videost mitu klippi oma 84 miljonile jälgijale.

Suhtlusvõrgustik Facebook teatas, et eemaldas Trumpi postituse, mille liigitas kahjulikuks väärinformatsiooniks koroonaviiruse kohta, vahendas BNS.

Tegemist oli telekanali Fox News videolõiguga, kus Trump ütles, et lapsed on viiruse suhtes peaaegu immuunsed. "See video sisaldab väiteid, et rühm inimesi on koroonaviiruse suhtes immuunsed, mis rikub meie tegevuspoliitikat kahjuliku väärinfo osas," selgitas Facebooki kõneisik uudisteagentuurile AFP.

Ka Twitter blokeeris Trumpi konto

Suhtlusvõrgustik Twitter teatas täna, et blokeeris ajutiselt Trumpi ametliku kampaaniakonto postitused, sest seal levitati koroonaviiruse kohta valeinfot. Kontoga @TeamTrump seotud vastasseis sai alguse postitusest, kus Trump väitis, et lapsed on koroonaviiruse suhtes peaaegu immuunsed. Samalaadse postituse eemaldas mõned tunnid varem sotsiaalmeediavõrgustik Facebook.

"Konto omanik peab postituse eemaldama. Enne seda ei saa nad uuesti postitada," edastati Twitteri teadaandes.

