Facebooki 50 miljonit kontot sattusid ohtu programmivea tõttu

USA suhtlusvõrgustik Facebook teatas reedel, et programmivea tõttu sattusid ohtu 50 miljonit kontot, millele küberkurjategijad ligipääsu said.

Sotsiaalvõrgustik lülitas turvalisuse tagamiseks välja "View as" funktsiooni, mida kurjategijad kasutasid. Facebook informeeris juhtunust ka politseid, vahendas BNS.

"On selge, et ründajad kasutasid nõrkust Facebooki koodis. Me oleme programmivea kõrvaldanud," ütles ettevõtte turvalisuse eest vastutav Guy Rosen.

Roseni sõnul pole esialgu siiski teada, milliseid tagajärgi rünnak võis põhjustada ja kes selle korraldas.

"Me alles alustasime uurimist ja ei veel, kas neid kontosid kuritarvitati või kas infole pääseti ligi. Me ei tea ka, kes on rünnakute taga või kus nad tegutsevad," seletas Rosen.

"Meil on juhtunu üle väga kahju. Inimeste turvalisus on meie jaoks väga tähtis," lisas Rosen.

Facebooki tegevjuht ja asutaja Mark Zuckerberg kinnitas samuti, et teisipäeval avastatud programmiviga on parandatud.

"Me puutume pidevalt kokku rünnakutega, kus kontosid üritatakse kaaperdada või informatsiooni varastada. Me peame jätkama tööd ja arendama tööriistu, et selliseid asju saaks tulevikus ära hoida," kirjutas Zuckerberg.

Zuckerbergi andmetel tekkis turvaauk, kui Facebook tegi 2017. aastal muutusi videote üleslaadimisel.