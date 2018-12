Fahle Pargi Galeriis avatakse skandaalsete kunstnike grupinäitus

Homme, 6. detsembril kell 19 avab kunstnik Martin Saar Fahle Park Galeriis suure rahvusvahelise grupinäituse "Elu minu ümber, minu ees ja minu sees", kus teiste hulgas on esindatud ka skandaalse gräffitimeistri Edward Von Lõnguse ning Valgevene impressionisti Kastus Kachani tööd.

Väljapanekul saab näha graafikat, joonistusi, maale, puidust naisskulptuure ja gräffiteid järgmistelt Eesti kunstnikelt: Kiwa, Edward Von Lõngus, Billy Munk, Bent Rushmore, Martin Saar, Hans Christian, Peep ja Marta Vaarik. Lisaks on näitusel Valgevene tunnustatud impressionisti Kastus Kachani ning USAst pärit Steve Vanoni tööd.

Näituse kuraator on Martin Saar. Näitus on üleval vaid ühe nädala ning pärast avamist pääseb seda vaatama vaid eelneval kokkuleppel kuraatoriga.

Fahle Park Galerii on uus kunstigalerii, mis asub sel suvel avatavas uues ärikvartalis Fahle Park. Fahle Park asub endise tselluloositehase aladel Tallinnas, Tartu maantee ääres. Fausto Capital ehitab ja rekonstrueerib Fahle Pargi arenduse esimeses etapis 21 500 ruutmeetri äripinda. Arenduse kogumaht on enam kui 100 000 ruutmeetrit.

Praegu on Fahle Pargis käimas ehitus- ja restaureerimistööd. Kõik muinsuskaitse all olevad ajaloolised tehasehooned säilitatakse ja restaureeritakse ning juurde ehitatakse uued, A-klassi nõuetele vastavad äripinnad. Arhitektuurse lahenduse on teinud KAOS Arhitektid, peatöövõtja on Merko Ehitus.

Fausto Capital on 15-aastase ajalooga täielikult Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub eelkõige erinevatele kinnisvarainvesteeringutele. Fausto tegutseb kaubandus-, büroo- ja elamukinnisvara arendamise, üürimise ja haldamisega. Fausto Capitali portfelli kuulub kokku üle 58 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda ning varade maht on kokku üle 100 miljoni euro.

