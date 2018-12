Fazer Eesti juhi Meelis Tamme sõnul on uue töötaja leidmine väga kulukas ja keeruline ettevõtmine, kuid veelgi suurem väljakutse on selle inimese hoidmine ja temalt pühendumise välja teenimine.

Fazer Eesti juhi Meelis Tamme sõnul on uue töötaja leidmine väga kulukas ja keeruline ettevõtmine, kuid veelgi suurem väljakutse on selle inimese hoidmine ja temalt pühendumise välja teenimine.

Instari poolt üliõpilaste ja kutseõppurite seas läbi viidud uuringu kohaselt on Fazer Eesti kutseõppurite silmis atraktiivseimate tööandjate paremusjärjestuses neljandal kohal. Fazeri esindaja sõnul ei tähenda see siiski seda, et pakutavatele ametikohtadele on sobivatest inimestest pikk järjekord ukse taga.

"Uute töötajate leidmine on muutunud küllaltki pikaks protsessiks ja aina enam on vaja kasutada personaliotsingufirmade abi," sõnas ta.

Nimelt ei pruugi sobiv kandidaat tema sõnul üldse tööd otsida, kuid on lihtsalt alamotiveeritud ja alahinnatud ning seetõttu pakkumistele avatud. Inimeste tööalased saavutused on pidevalt LinkedIni ja muude keskkondade kaudu nähtavad, mistõttu jõuavad pakkumised andekate inimesteni enne, kui nad uusi väljakutseid üldse otsima jõuavad hakata.

"Enam ei pea tööotsija pakutava ametikoha nõudmistega kohanema – täna peab kujundama tööandja töökohta selliselt, et heade isikuomadustega töökas ja asjalik inimene leiaks organisatsioonis võimalusi eneseteostuseks ja panustaks oma ekspertiisiga selle edulukku," sõnas Meelis Tamm.

Tema sõnul peavad ka väga atraktiivsed tööandjad arvestama sellega, et lojaalsed tiimiliikmed saavad iga mõne aja tagant kõne personaliotsingufirmalt, kus pakutakse suuremaid summasid ja põnevaid väljakutseid. Seetõttu peab tööandja pidevalt nägema vaeva, et töösuhe baseeruks vastastikkusel austusel ja aususel ning töötaja tööpanust hinnataks vääriliselt.

"Töötasu on väga oluline küsimus, aga kindlasti mitte ainus ega kõige olulisem nüanss, millega inimest organisatsioonis hoida. Kuna inimene veedab nii suure ja väärtusliku osa oma ajast tööl, siis peab see pakkuma talle enamat kui ainult raha," sõnas ta.

Meelis Tamme kinnitusel peab atraktiivne tööandja suutma näidata arengu- ja karjäärivõimalust võrdlemisi lühikeses perspektiivis ning panustama väga palju sellise ühtehoidva tiimi kujunemisse, kust oleks kahju lahkuda. "Juhina pean väga oluliseks avatud ja positiivset tööõhkkonda, olla alati oma meeskonnale olemas, osata kuulata ja anda ka vajaliku tagasisidet," lisas ta.

Tema kinnitusel on näiteks igal Fazeri töötajal personaalne arengukava, mis seab paika eesmärgid nii isikliku arengu osas kui ka ootused töötulemustele, mille saavutamine peab mõistagi peegelduma ka töötasus.

"Lisaks ühisüritustele ja meelespidamisele tähtpäevadel peame vajalikuks toetada ka töötajate selliste oskuste arendamist, mis võimaldab neil oma tööülesandeid paremini ja suurema innuga teha. Püüame tagada igale töötajale tema kompetentside arendamiseks vajalikud koolitused."