Filmiajakirjanike aastaauhinna Neitsi Maali võitis "November"

Täna jagati Sõpruse kinos välja Eesti Filmiajakirjanike Ühingu (EFÜ) aastaauhinnad, nende hulgas aasta parima Eesti filmi preemia Neitsi Maali. Pronkskuju ja Olympic Casino välja pandud auhinnaraha 2017. aasta parima Eesti filmi eest võitis Rainer Sarneti linateos "November".

Aasta filmiajakirjanikuna tunnustasid Eesti Filmiajakirjanike Ühingu liikmed Andrei Liimetsa töö eest mitmetes trükimeedia väljaannetes ja raadiosaadetes. Liimets valiti hiljuti ka EFÜ esimeheks.

Aasta levifilmiks valiti vene ühe tuntuma filmilavastaja Andrei Zvjagintsevi viimane linateos "Armastuseta".



Andrei Liimetsa sõnul on põhjust rõõmustada Eesti filmi hea käekäigu üle. "Möödunud aastal valmis vähemalt kümmekond kodumaist filmi, mida võinuks auhinnale tõsiselt kaaluda ja mida filmiajakirjanikud ka esile tõid. Rainer Sarneti "November" osutus võitjaks ennekõike tänu meeldejäävale kunstilisele teostusele ning maailmatasemelgi ainulaadsele pildikeelele."

Neitsi Maaliga kaasneva rahalise preemia välja pannud Olympic Casino Eesti tegevdirektor Erki Tavas rõõmustas, et "Novembri" võit tuli tänavu eriti tihedas konkurentsis. "Eelmisel kümnendil valminud Eesti olulisima romaani ekraniseering oli igati raamatu vääriline," lisas Tavas.

Neitsi Maali viie nominendi hulka jõudsid veel dokumentaalfilm "Armastus ..." (režissöör Sandra Jõgeva) ning mängufilmid "Keti lõpp" (režissöör Priit Pääsuke), "Mehetapja / Süütu / Vari" (režissöör Sulev Keedus) ja "Minu näoga onu" (režissöörid Katrin ja Andres Maimik).



Täielik nimekiri võitjatest:



Aasta Eesti film – "November" (režissöör Rainer Sarnet)

Aasta filmiajakirjanik – Andrei Liimets

Aasta levifilm – "Armastuseta" (režissöör Andrei Zvyagintsev, levitaja Must Käsi 2 OÜ)

2. "Ruut" (Ruben Östlund) 3. "ema!" (Darren Arfonofsky 4. "Dunkirk" (Cristopher Nolan), 5. "Kuuvalgus" (Barry Jenkins) 6. "Blade Runner 2049" (Denis Villeneuve) 7. "Elle" (Paul Verhoeven) 8. "Hea aeg" (Benny ja Josh Safdie) 9. "Teispool lootust" (Aki Kaurismäki) 10-11. "Paterson" (Jim Jarmusch) ja "Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan)



Tänavu juba 25. korda välja antav Neitsi Maali on kõige pikaajalisem ja järjepidevam filmiauhind Eestis. Neitsi Maali pronkskujuga kaasneb rahaline auhind 2000 eurot, mille paneb välja Olympic Casino Eesti.



EFÜ tegutseb alates 1993. aastast ja on rahvusvahelise filmiajakirjanike organisatsiooni FIPRESCI liige. Esimene EFÜ auhind anti välja 1994. aastal 1993. aastal valminud filmile.