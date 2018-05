Asjade ostmine internetist, oma äri alustamine, Euroopas reisimine, kaitstud loodus ning inimeste põhiõigused – neil teemadel tegid lühifilmid viis tuntud noort Euroopa režissööri, et juhatada sisse üle-Euroopaline noorte filmirežissööride konkurss.

Konkurss kuulutatakse välja juunis veebilehel #EUANDME.



Viies filmis saab näha nii lõunamaiselt ülevoolavaid kui ka põhjamaiselt vaoshoitud tegelaskujusid ja situatsioone. Filmide autorid on paljude Euroopa ja rahvusvaheliste filmifestivalide võitjad, nende hulgas režissöör, kelle looming on kandideerinud võõrkeelsete filmide Oscarile. Kaasatud on nimekaid näitlejaid, näiteks Soome autori filmis mängib Tommi Korpela, kes oli peaosaline ka Soome-Eesti koostööfilmis "Igitee".



Filmid noortelt Euroopa režissööridelt on humoorikad ja tabavad:



Kreeka režissööri Yorgos Zoisi film "Party Animal" räägib loo energilisest ja sarmikast 25aastasest Alexist, kellele üle kõige meeldib klubis kiirete rütmide saatel tantsida. Ühel varahommikul peolt koju saabudes ootab Alexit murelik ema. Ema teatab Alexile, et isa on leidnud talle uue töö ning poiss peab kas haarama võimalusest või leidma endale ise uue ja parema töö.



Horvaatia režissööri Dalibor Matanići filmi "Debut" peategelane Ivan elab üsna üksildast elu kaugel Horvaatia mägedes. Oma päevi veedab ta isa farmis lehmade eest hoolitsedes ning õhtud mööduvad kohalikus jalgpalliklubis. Ühel päeval külastavad jalgpalliväljakut kauaoodatud talendiotsijad ning pärast edukat etteastet teeb Ivan õnnejoovastuses midagi ootamatut.



Soome režissööri ja stsenaristi Zaida Bergrothi filmis "Oona" sõidavad isa ja tütar autoga metsa. Kui nad on oma metsamajja kohale jõudnud, ei taha tüdruk isaga õue minna, vaid eelistab lugeda ja muusikat kuulata. Isa läheb üksi ja tüdruk jääb omapäi. Peagi täitub maja suitsuga, ehmatusega ärkab ta üles, võtab ahjust söestunud liha, viskab selle õue ja jookseb metsa isa otsima. Ta eksib ära ja kohtab karu.



Poola režissööri Tomasz Konecki filmi "Üksiklane" peategelane Jan on metsavaht, kes elab eraklikku elu lumiste Poola metsade ja mägede vahel. Ühel hommikusel ringkäigul murdub Jani lumeräätsal pannal ja ta peab omale internetist uued räätsad tellima. Jan ei oska siis veel aimata, et peagi saabub mootorsaanil tema õuele lisaks uutele räätsadele veel midagi palju enamat.



Saksa režissööri Matthias Hoene film "Elav hostel" jutustab loo 20aastasest Heikest, kes elab koos noorema venna Moritzi ja vanaema Giselaga unises Saksa linnas. Ühel päeval räägib Gisela lapselastele enda ja nende vanaisa kunagisest plaanist sõita avastama Euroopa kaugeid paiku. Vanaisa traagilise surma tõttu ei saanud see unistus kunagi teoks. Heike ja Moritz tahavad täita oma vanaema unistuse ning nuputavad selleks välja küllaltki iseäraliku äriplaani.



Filme saab näha ka Euroopa Komisjoni algatatud veebilehel. Filmitegemisest huvitatud noortel tasub veebilehte jälgida, sest juunis kuulutatakse sellel veebilehel välja üle-Euroopaline noorte filmirežissööride konkurss. Infot saab ka sotsiaalmeediast #EUANDME.