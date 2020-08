FOTO! Kristiines murdis koer orava maha

Koer hüppas puutüve najale ning üks ehmunud oravatest pudenes puu otsas alla, keda koer ründas. Naisterahvas ei jõudnud koera kinni hoida ning koer tiris ta sõiduteele pikali. "Naine karjus, olles juhtunust šokis. Orav käis koera hammaste vahelt läbi ning jooksis haljasalale, kust ma ta hiljem surnuna üles korjasin," seisis tunnistaja avalduses.

Eile varahommikul leidis Kristiines aset õnnetu juhtum, mille käigus murdis koer maha puu otsas mänginud oravapoisi. Tänaval, kus õnnetus juhtus, on majade vahel haljasala suurte kuuskedega, kus elutsevad sealsed rahva lemmikud – oravad.

Õnnetusjuhtumit pealt näinud tunnistaja kirjutab oma avalduses: "Vahetult enne juhtunud situatsiooni filmisin aknast kuuse tüvel kahte mängivat oravat. Vahetult pärast video salvestamist tuli mööda kõnniteed naisterahvas, jalutusrihma otsas helebeeži suuremat kasvu American Staffordshire Terrier. Naine märkas oravaid ning juhtis ka koera tähelepanu loomadele."

Edasi läks kõik kiiresti – koer hüppas puutüve najale ning üks ehmunud oravatest pudenes puu otsas alla, keda koer ründas. Naisterahvas ei jõudnud koera kinni hoida ning koer tiris ta sõiduteele pikali.

"Naine karjus, olles juhtunust šokis. Orav käis koera hammaste vahelt läbi ning jooksis haljasalale, kust ma ta hiljem surnuna üles korjasin." Tunnistaja sõnul oli näha, et koeraomaniku jõud ei käinud koera omast üle. Samuti ei tulnud koera omanik hiljem tagasi, et kontrollida, kas orav sai vigastada.

"Juhin tähelepanu sellele, et antud koeratõug on aretatud võitluskoeraks ning mitmetes riikides on antud tõugu koerte pidamine just nende agressiivsuse tõttu keelatud," seisab avalduses. "Vahetult sündmuskoha lähedal asub lasteaed, mille sõimerühma lapsed käivad ümbruskonna tänaval rühmana jalutamas, tänavatel liiguvad ka teised koertega jalutajad. Kuidas on tagatud inimeste turvalisus, kui tänavatel jalutatakse agressiivsete koertega, kellest omanike jõud üle ei käi? Ilmselgelt on sellise koeraga ilma suukorvita liikumine ohtlik ja peaks olema karistatav".

Mupo patrull käis kohapeal, fikseeris olukorra ja edastas materjalid Kristiine piirkonna inspektoritele lahendamiseks.

Munitsipaalpolitsei paneb inimestele südamele, et väljaspool kodu agressiivsusele kalduv või kergesti ärrituv koer peaks kindlasti kandma suukorvi. Samuti tasuks omanikul enne looma võtmist hoolikalt läbi kaaluda, millist lemmikut valida. Kui aga valik on langetatud suurema ja ohtlikumasse kategooriasse kuuluva loomaga, siis tuleks koera kindlasti põhjalikult koolitada ja hinnata oma võimeid temaga toimetulekuks ka keerulisemates situatsioonides.

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri ütleb aga sõnaselgelt, et koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus.