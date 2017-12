BCS Koolitus pilootkoolitus "E-Kodanik" hakkab jagama üle-Eestilist eakamale sihtgrupile mõeldud arvutiõpet, mis julgustab eesmärgipäraselt internetis toimetama ja e-teenuseid kasutama.

Esimene avalik tasuta koolitus on 3. jaanuaril algusega kell 9 BCS Koolituses ruumides (Aia tn 7).Esimeses testgrupis õpiti näiteks kasutama ID-kaarti ja Mobiil-ID võimalusi, digiallkirjastama dokumente , e-posti kasutama, arvutus- ja tekstitöötlusprogramme ning kaardirakendusi tundma.

"Pean sellist arvutikoolise algatust heaks mõtteks, kuigi olen tööalaselt arvutit kasutanud paarkümmend aastat," rääkis pensionär Kannike Männasalu. "Kunagised oskused vajavad värskenduskuuri ja vahepeal on ka arvutimaailm edasi arenenud."

Koolituse juures hindab Männasalu just ajakohasust.

"Koolitus põhineb uuel Windows 10 programmil, mida kasulik igal juhul teada," lisas tema pinginaaber Mai Männasalu, kellele töökogemusest tulenevalt pole võõras ka tabelarvutus.

Koolitusel saavad tuttavamaks Eesti.ee portaal ja teenused, mida riik oma kodanikele paberivabaks asjaajamiseks pakub.

"Loodan, et Eesti e-teenuseid hakatakse koolituse järel rohkem kasutama," rääkis E-kodaniku digioskuste algkoolituse projektijuht Triin Kangur. "Neid on nii riigil kui Tallinna linnal väga palju ja ma väga loodan, et need leiavad suuremat kasutamist. Praegu tundub lausa, et teenuste paljusus on ehk sedavõrd suur, et vajalikku ei osata üles leidagi. Suunav õpe on seepärast väga oluline."

Kanguri sõnul on e-teenused eriti kasulikud just eakaile, aidates neil jalavaeva säästa.

"Koolitusel osaleb näiteks minu ämm, kes saab järgmisel aastal 80," ütles Kangur. "Tema on väga tubli arvutikasutaja, samas jääb ta mõnede oskustega jänni. Kutsun üles inimesi oma vanemaid ja sõpru-tuttavaid meie koolitusega ühinema. Juba Tallinna linnal on arvukalt teenuseid, mida saab kasutada kohapeale minemata läbi e - vahendite. Eriti mugav sellisega ilmaga nagu täna, kus õues vaheldumisi vihm ja jäide, miinus ja pluss ning õues libedus. Eakaile on jalavaeva vähendamine eriti tähtis. Selle asemel et kõndida kohalikku omavalitsusse, saab toimingud mugavalt arvuti taga korda ajada."

Koolitused hakkavad Kanguri sõnul toimuma üle Tallinna päevakeskustes, kultuurikeskustes ja sotsiaalkeskustes.

"Teeme koostööd linnaosavalitsustega,2 rääkis Kangur. "Kui on mõni sotsiaalkeskus, kes tahab oma inimestele koolitust pakkuda, siis lepime kokku kuupäeva ja sotsiaalkeskus paneb inimestest grupi kokku. Kui olete üksikisik ja tahate tulla koolitusel oma sõpruskonnaga, saab registreeruda e-kodaniku lehe kaudu."

Koolitushanget rahastatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu viidavast Euroopa sotsiaalfondi toetusskeemist "Digitaalse kirjaoskuse suurendamine" ning projekti kestab 2021. aasta lõpuni. Projekti maksumus on 571 000 eurot.

Eesmärk on aastateks 2018-2021 pakkuda üle 6000 kodanikule e-teenuste ja digioskuste koolitust. Nelja aasta jooksul viiakse läbi üle 550 tasuta koolituspäeva üle riigi. Kursused toimuvad kohalike omavalitsuste juures, koolides, kultuurimajades ja ka ettevõtetes.