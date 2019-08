FOTOD: Ava Lava tõi kokku pisikesed ja suured esinejad

Tänapäeval seostub Põhja-Eesti eelkõige meie pealinnaga ja aina usinamalt laienevate külakestega selle ümber.

Põhja-Eesti on olnud läbi aegade uuendustele vastuvõtlikum kui teised Eesti piirkonnad. Eriti selgesti tuleb see ilmsiks moemuutustes ja rahvarõivaste arengus 18.-19. sajandil.

Põhja-Eesti kultuuri on mõjutanud suuresti Soome lähedus: see avaldub kohalikes murrakutes, osa siinseid külasid aga on jõukaks saanud just tänu Soome "keeluseadusele".



