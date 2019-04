FOTOD! Festivali Jazzkaar 30. sünnipäev katab Eesti džässiga

19.-28. aprillini toimuva festivali Jazzkaar kavas on üle 80 kontserdi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Narvas, Laitses, Haapsalus, Raplas, Rakveres ja Murastes. Lisaks kontserdisaalidele jõuab Jazzkaar ka muusikasõprade kodudesse.

Juubelit tähistav festival Jazzkaar alustab reedel juba 30. korda - pidustused avab Kirke Karja ja Mingo Rajandi kontsert "Jazzkaar 30: Erkki-Sven Tüür & Lepo Sumera rewrite" Vabal Laval Telliskivi loomelinnakus.

Festivali avaõhtu pidustused on suurele reedele kohaselt sisekaemuslikud rännakud muusikamaailma. Festivaliks taasavatud Punase Maja esimene kontsert kuulub uut albumit "Õhtulaulud" esitlevale imelisele lauljale Liina Saarele. Õhtule paneb punkti Lenna Kuurmaa & Mick Pedaja öökontsert Vabal Laval hingepihtimusliku muusikaga mõlemalt artistilt.

Avanädalavahetusel pakuvad põnevust showcasekontsert, kus esinevad Madis Muul Hextet, Liisi Koikson ja Peep Kallas Trio; Saksamaa tipp-pianist Martin Kohlstedt, prantslaste elegantne ansambel Spring Roll, Hollandi tantsumuusika live-meistrid Jungle By Night ja mitmed aktuaalsed jazzijutud. Pühapäev on traditsiooniliselt tasuta kontsertide päeva päralt. Sel aastal toimub Telliskivi Loomelinnaku ning Vabaduse väljaku ümbruses, kus tähistatakse ühiselt ka Georg Otsa nimelise Muusikakooli 100. sünnipäeva, ligi 40 üritust.

Festivali Jazzkaar kunstilise juhi Anne Ermi sõnul näitab juubelisünnipäev kuivõrd tugevaks ja omanäoliseks on Eesti džäss nende aastatega kasvanud, millest annab tunnistust muusikute sisukas looming. "Jazzkaarel toimub üheksa Eesti džässmuusikute albumi esmaesitlust. Festivali raamivad kaks rewritekontserti, kus Eesti tippmuusikutelt saavad uue hingamise nüüdisklassika ja 1990. aastal kõlanud džässilooming. Džäss ongi alati uus ja kordumatu," lisas Erm.



Jazzkaar 2019 peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill. Mitte ühelgi varasemal aastal pole Eesti artistid esitlenud festivalil nii arvukalt oma värsket loomingut –džässisõpradeni jõuab üheksa uut albumit. Festivali koduks on juba viiendat aastat Telliskivi Loomelinnak. Sel aastal ootab publikult värskelt renoveeritud Punane Maja.