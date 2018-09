FOTOD! Ida-Tallinna Keskhaigla sai Baltimaade esimese robotlaua

"Meie kirurgidel on nüüd kasutada nii tipptasemel tehnika kui ka tipptasemel olme," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee. Laua eripäraks on võimalus patsiendi asendit muuta – see teeb operatsiooni kirurgidele mugavamaks ja patsientidele ohutumaks.

Seoses kirurgiakliiniku operatsiooniplokkide renoveerimisega on Ida-Tallinna Keskhaiglas nüüd kaheksa tipptasemel sisustatud operatsioonituba, milles ühes on ka Baltimaade ainus spetsiaalne lülisambakirurgia operatsioonilaud. Selliseid opilaudu on vaid vähestes Euroopa riikides.

Lisaks ruumide renoveerimisele ja üldise olme parandamisele on uuendatud ka operatsioonilauad. Lülisambakirurgid saavad kasutada spetsiaalset lauda, mis on ainus Baltikumis. Laua eripäraks on võimalus patsiendi asendit muuta – see teeb operatsiooni kirurgidele mugavamaks ja patsientidele ohutumaks.

"Nüüdsest on meil võimalik kasutada uuenenud ja ainult lülisambakirurgiale spetsialiseerunud operatsioonide tuba. Järjest tehnilisemaks muutuv valdkond seab ka operatsioonitubadele, -laudadele ja kuvamissüsteemidele, uued nõudmised," ütles lülisambakirurgia keskuse juhataja Taavi Toomela. "Proovime ajaga maksimaalselt kaasas käia, et kindlustada patsientidele parim ja turvaline ravi."

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder lausus, et operatsiooniploki renoveerimine koos uute seadmete soetamisega on kahtlemata üks tähtsamatest Ida-Tallinna Keskhaigla investeeringutest viimastel aastatel, mis loob senisest märkimisväärselt paremad töö- ja ravitingimused. "Eesti on digitaalvaldkonnas üks kiiremini arenevaid riike ning on oluline, et ka meie haiglad oleksid varustatud nüüdisaegse ja parima võimaliku meditsiinitehnoloogiaga, mis annab võimaluse tõsta arstiabi kättesaadavust ning kvaliteeti,“ ütles Mölder, kelle sõnul on selles operatsiooniplokis nüüd ka võimalus teha operatsioonidest videoülekandeid. See on väga oluline vahend lülisambakirurgide koolitamisel.

Ida-Tallinna Keskhaigla lülisambakirurgia keskus sai kevadel järgmiseks kolmeks aastaks rahvusvahelise akrediteeringu AOspine Keskusena ning kuulub ühena kolmest Skandinaavia ja Baltikumi keskusest ka rahvusvaheliste õppebaaside hulka maailmas.

Osakonna täieliku renoveerimise käigus said lisaks ruumidele põhjalikult kaasajastatud tehnilised süsteemid, infotehnoloogiline pool ning kasutusele võeti moodsaimad kirurgilised seadmed. Ruumiplaneeringu muutmisega õnnestus ka III korruse operatsiooniplokis senise kolme asemel paigutada samale pinnale neli operatsioonituba.

Kolm aastat tagasi tehtud renoveerimise esimeses etapis said tipptasemel operatsioonitoad kirurgia ja uroloogia osakonnad, nüüd saavad põhjalikult renoveeritud operatsioonitoad enda käsutusse ortopeedia ja lülisambakirurgia osakonnad. Möödunud aastal tegid ITK lülisambakirurgia keskuse kirurgid üle 400 operatsiooni; sellest kevadest laiendas keskus fookust ja alustas ka laste ja noorukite lülisamba operatsioonidega.

"On hea meel, et kirurgiakliiniku renoveerimise teine etapp on lõpule jõudnud ja saame sisulise tööga jätkata," ütles ITK juhatuse esimees dr Ralf Allikvee. "Andsime endast parima, et ära kasutada olemasolevaid ruumilahendusi, muutsime remondi käigus operatsiooniosakonna võimalikult efektiivseks nii töötajatele kui mugavamaks patsientidele," tänas Allikvee kõiki, kes mahuka projekti valmimise juures osalised olid.

Kirurgiakliiniku renoveerimise teine etapp läks maksma 4,2 miljonit eurot.