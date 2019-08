FOTOD! Iiri teema kõnetab Viru Folgil paljusid

Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla sõnul on huvi selleaastase folgi vastu üllatavalt suur ning Iirimaa teema kõnetab väga paljusid. "Usume, et sel aastal ületame ka 10 000 külastaja piiri," rääkis Veedla.

Käsmus sai reedel alguse kaheteistkümnes Viru Folk. Folkida saab kuni pühapäeva, 11. augusti õhtuni. Sel aastal on festival pühendatud Iiri pärimusele ja kultuurile. Kolme festivalipäeva jooksul saab kuulata ohtralt traditsioonilist muusikat, imetleda kuulsat iiri stepptantsu ning rüübata iiri kohvi, iiri õlut ja iiri viskit.Festivalil astub üles 30 esinejat nii Eestist kui ka Iirimaalt ning sel aastal on oodata tavalisest rohkem külastajaid.

"Huvitav on see, et sellel aastal tundub ilmataat meid väga soosivat. Kuigi ilmateade räägib äikesevihmadest ja mujal sajab, on Käsmus imeilus päikeseline ilm ja kuna seni on ilmateade paika pidanud, võib uskuda homset ilmaennustust ka - tuleb selge, soe ja mõnus ilm. Tulge Käsmu vihmapakku," naljatas Veedla.

Me ei ole kunagi kedagi otseselt peaesinejaks nimetanud, aga sel aastal oleks ülesanne üsna võimatu, sest kõik esinejad on kõvad tegijad ja väärt mainimist. Kui midagi välja tuua, siis Viru Folgi Iiri aastale lükkas juba reedel hoo sisse karismaatiline The Kilkennys, keda peetakse legendaarse The Dublinersi mantlipärijaks.

Laupäeva vürtsitasid iiri torupillimängija Shane McGrath ja sõbrad ning Briti saarte uus kuum nimi Beoga, kes on viimasel ajal koos Ed Sheeraniga musitseerides edetabelitesse maandunud.

Iiri muusika on populaarne kõikjal maailmas, kuid kindlasti pole see kohalikku muusikat mõjutanud nii tugevalt, kui The Pogues mõjutas meie staažikate folgitippude VLÜ ja Untsakate algusaastaid. Just nemad selle austuskontserdi annavadki.

Lahemaa Looduskooli retkejuhid kokku pannud eriprogrammi, mis pakub avastamisrõõmu ning aruteluvõimalusi igaühele. Pühapäeval kell 11.30, kutsub aga Mihkel Kangur kõiki Kabelimäele niiöelda maailmalõpuarutelule, et sünniks üks ühine mõttering olemise ja elamise ning peamiselt planeedi tuleviku teemal.

"Lisaks astub festival sel aastal samme loodussõbralikuma mõtteviisi suunas," ütles Veedla. "Kutsume külastajaid üles vastavalt märgistustele prügi sorteerima ning oma nõusid ja topse kaasa võtma või vähemalt taaskasutama - nõudepesu võimalus on olemas! Samuti loobusime sel aastal festivaliala liigsest kaunistamisest, et Viru Folgi jalajälg võimaikult väike oleks. Bännerid, sildid ja suurem osa atribuutidest on korduvkasutuses."

Programmi ja lisainfoga saab tutvuda:www.virufolk.ee