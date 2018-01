Mustamäe uue kultuurikeskuse ja linnaosavalitsuse hoone peab valmis saama alles tuleva aasta kevadel ja selle ehitamist pole veel alustatudki, kuid Tallinna linnajuhid eesotsas linnapeaga said juba täna Tallinna Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuse laboris näha tulevast kultuuritemplit peaaegu täies kolmemõõtmelises elutruuduses. "3D mudeli abil saab projekteerimisvead leida juba projekteerimise käigus ja neid ei ole vaja hakata kõrvaldama ehitamise käigus," märkis Tallinna linnapea Taavi Aas.

Kultuurikeskuse virtuaalreaalsuses külastamiseks tuli pähe panna ainult spetsiaalsed prillid ja siis sai teha hoone ümber ringi, vaadata seda igast rakursist ja ka ülevalt katuse kohalt. Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi lektor Egert-Ronald Parts demonstreeris ühe teise hoone näitel, et põhimõtteliselt on võimalik minna veelgi kaugemale ning näha ekraanil tulevase ehitise iga kruvi, juhet või toru tema õiges asukohas, sõita mööda koridore ja treppe, astuda sisse ruumidesse, kus mööbel ja kõik muu eluks vajalik sees.

Mitte mäng, vaid tõsine töö

Väliselt võib see sarnaneda arvutimänguga, kuid tegelikult on tegemist tõsise tööasja ja kaasaja nõuetele vastavalt vormistatud ehitusprojektiga, mis ei ole enam kahemõõtmeline nagu tavaline paberile joonestatud projekt, vaid arvutis tehtud ja kolmemõõtmeline. Nagu ütles tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi direktor Martti Kiisa, on selline projekteerimine arenenud riikides juba 1990-ndatest aastatest kasutusel ja kindlasti kuulub sellele tulevik.

Linnapea Taavi Aasa sõnul kavatseb Tallinna linn teha sellise projekteerimise alal tehnikakõrgkooliga koostööd ja sõlmida ka vastava lepingu.

"Tegemist on kaasaegse ja väga vajaliku asjaga," ütles Aas. "See lihtsustab projekteerimisprotsessi ja ka ehitajate tööd, sest 3D mudeli abil saab projekteerimisvead leida juba projekteerimisel ja neid ei ole vaja hakata kõrvaldama ehitamise ajal. Hästi oluline on ka see, et pärast hoone valmimist on selle hooldamine lihtsam ja odavam."

Aas möönis, et nagu iga uue asjaga, on ka uut viisi projekteerimise ja projektidega alguses kulusid päris palju ja kindlasti leidub inimesi, kellel on raske uuendustega kaasa minna, kuid kokkuvõttes kaalub kasu raskused üle.

Palju eeliseid

Tallinna linnaarhitekti Endrik Männi arvates saab linn projekteerimise osas juba praegu 3D projekteerimist kasutada, sest paljud arhitektid juba projekteerivad 3D mudelis. "Praktilisi kasutusvõimalusi on hästi palju," ütles Mänd. "Seda saab kasutada näiteks projekti tutvustamisel sellisele kliendile, kes tavalist kahemõõtmelist projekti võib-olla väga hästi lugeda ei oska. Kindlasti on oluline ka see, et projekteerimise erinevate osade koordineerimine on 3D- ehk mudelrojekteerimises palju lihtsam, kui tavalise kahemõõtmelise projekteerimise puhul. Mitu erinevat tegijat saavad korraga projekteerida. Nad ei pea hiljem midagi sobitama, vaid neil on üks ja seesama keskkond juba algusest peale. Samuti on projekteerimises vigu palju lihtsam vältida ja kui need ikkagi juhtuvad sisse tulema, siis on neid võimalik ka kiiremini avastada."

Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann hinnangul võib aga loota, et 3D projekteerimine annab kõige rohkem kasu mitte hoonete ja rajatiste projekteerimisel, vaid kümneid aastaid kestva valmis hoone haldamise ajal. "Meie eeldame, et saame nüüd haldamise seisukohalt pildi täpseks," ütles Valdmann. "Kui rääkida näiteks Tallinna teede alla asuvatest torudest ja kaablitest, siis mõnikord on need ikka poole meetri jagu vale koha peale pandud. Nüüd ehitaja ütleb, et eks ikka juhtub. Mudelprojekteerimise korral me peaksime saama aga need andmed millimeetri täpsusega paika ja siis me enam ei lõhu üht toru maasse pannes kogemata teist toru ära. Kui tulevikus on vaja mingeid kaevetöid teha, siis me teame väga täpselt, kuhu labidas või kopp maasse lüüa."