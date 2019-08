Kampaania eesmärgiks on tõsta teadlikkust ühekordselt kasutatavate plastesemete tarbimise probleemistikust ning julgustada inimesi muutma oma tarbimisharjumusi.

Täna andis MTÜ JCI GO koda ehk aktiivseid ettevõtlikke inimesi ühendav organisatsioon Stockmanni kaubamajas avapaugu keskkonnakampaaniale "Ära joo plasti".

Kampaania peakorraldaja, JCI GO Koja president Janet Väärtnõu selgitas plastikuprobleemi teravust. "Alates 2000. aastast on maailmas toodetud sama palju plastikut kui kõikidel eelnevatel aastatel kokku. Sellest kolmandik on lekkinud loodusesse, kus see saastab vett, mida me joome ja õhku, mida hingame. Lisaks eraldub toitu ja jooke ümbritsevast plastist kantserogeenseid kemikaale ning mikroplasti, millest tulenevalt neelab iga inimene nädalas keskmiselt 5 grammi mikroplasti. See visiitkaardi suurune kogus mõjutab märkamatult, ent järjepidevalt meie tervist."

"Ära joo plasti. Sina vastutad!" algatust tervitab ka Keskkonnaministeerium, mille kantsler Meelis Münt rääkis avaüritusel, et ühekordse plastiku ülekülluse vastu võitleb Eesti mitte vaid siseriiklikult, vaid globaalselt. "Märtsikuus toimunud ÜRO keskkonnaassambleel saavutasime Eesti juhtimisel üleilmse ühekordsete plasttoodete märkimisväärse vähendamise kokkuleppe, mis oli esimene omataoline," lisas Münt. Ühtlasi rõhutas Keskkonnaministeeriumi kantsler, et muutusi ei saavutata kaugeltki pelgalt poliitiliste kokkulepete, vaid pigem ühiskondlike kokkulepetega. "Nii kodanikualgatustel, ettevõtetel kui ministeeriumil on kõigil erinevad ülesanded ja võimalused, mis koostoimides üksteist täiendavad ning eesmärgile palju lähemale viivad kui eraldi tegutsedes."

Kampaaniaga "Ära joo plasti" on oodatud kaasa tulema kõik Eesti kohvikud, restoranid ja ettevõtted ning avalikud asutused, kes peavad keskkonnateemasid oluliseks ning soovivad kampaania eesmärkide saavutamist toetada.

Stockmanni kaubamaja direktor Marge Türner tõi näite, kuidas üks ettevõte saab anda oma panuse. "Oleme lisanud Stockmannis asuvatele kraanidele spetsiaalsed otsikud, et veepudeli täitmine oleks mugav, kiire ja lihtne. Kampaaniaga on kaasa tulnud kogu meie kaubamaja, näiteks ka külastajate poolt armastatud kohvikud, kuhu võid julgelt oma joogipudeliga sisse astuda ja paluda teenindajal see kraaniveega täita. Seda seejuures täitsa tasuta. Meie jaoks on keskkonnasõbralikkus oluline väärtus ja erinevate algatustega tegelema nii nüüd kui edaspidi," selgitas Türner.

Lisaks Stockmannile on algatusega liitunud juba paljud ettevõtted, kelle juures saab täita oma veepudelit tasuta, nende seas näiteks ERGO kindlustus, Caffeine, Pegasus, Rataskaevu 16 ja Väike Rataskaevu, ÜLO jt. Kampaaniat toetavad ka Keskkonnainvesteeringute keskus, Keskkonnaministeerium, Öselbirch jpt.

Alates 2015. aastast on maailmas toodetud 6,9 miljardit tonni plastjäätmeid. Umbes 9% sellest on ringlusse võetud, 12% põletatud ja 79% sattunud prügilatesse või loodusesse. Prognooside kohaselt sööb aastaks 2050 praktiliselt iga merelinnuliik meie planeedil oma loomupärase toiduga koos ka plasti. Muutes üheskoos oma tarbimisharjumusi, on võimalik vähendada plastiku tootmist.

Meie endi, meie laste ja ümbritseva keskkonna ilu ning tervis on meie kätes. Vabane plastikust. Sina vastutad. #minavastutan

Kampaania korraldaja MTÜ JCI GO Koda on üks kaheteistkümnest MTÜ-st, mis kuulub Eestis JCI ehk globaalsesse ettevõtlike noorte võrgustikku, kes huvituvad liidrioskuste arendamisest ja ühiskonnas positiivsete muutuste loomisest. JCI GO Koda on võtnud oma südameasjaks keskkonnaalaste hoiakute kujundamise. Koja seni läbiviidud projektid ja kampaaniad on Killerkott, Teatri- ja telelavastus Prügihunt ja Superjänes, Lasnamäe Rohestamine, Naksitrallide suvekool ning Kompostiljon.