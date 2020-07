FOTOD JA VIDEO! Erivajadustega inimesed viidi viiendat korda merele

"Parim tagasiside on see, kui inimene tuleb kaldale ja tal on suur naeratus näol. Võib-olla on tegu inimesega, kes on pime ja pole ammu välja saanud või ratastoolis inimene, kes niisama spordisaali ei saa. See naeratus ongi kingitus," rääkis "Erilised purjetajad" projektijuht Külli Haava.

"Parim tagasiside on see, kui inimene tuleb kaldale ja tal on suur naeratus näol. Võib-olla on tegu inimesega, kes on pime ja pole ammu välja saanud või ratastoolis inimene, kes niisama spordisaali ei saa. See naeratus ongi kingitus," rääkis "Erilised purjetajad" projektijuht Külli Haava.

Projekt "Erilised purjetajad", mis sai alguse tänu olümpiasurfar Ingrid Puusta 14-tunnisele surfamisele üle Läänemere, toimus tänavu viiendat hooaega. Purjetamisprojektiga on merel käidud 300 korral.

Purjepaatide kapteniteks olid olümpiaklassi 470 võistluspurjetjad Hugo Rasmus Vaino, Uko Rasmus Tiidemann ja Märten Mikk. Purjetamist saatis kogenud rahvusvahelise kaliibriga Kreeka treener Iakovos Kikianis.

Haava sõnul on igal aastal toimuvast üritusest oodatud osa võtma nii erivajadustega inimesed kui ka need, kes kannatavad mõne muu eluraskuse all, kas näiteks depressiooni või vägivalla all. Üritus annab inimestele võimaluse eluvõitlustest korraks välja astuda. "Purjetamine on väga universaalne ja sobilik ala, kus on nii loodust kui ka dünaamikat. See ühendab endas ka üksteise aitamist ja koostööd, mis kõik on elus tähtsad asjad," ütles ta.

Kõige olulisemaks tagasisideks peab ürituse korraldaja naeratust, mida võib näha inimeste näolt, kes kaldale tagasi tulevad. "Parim tagasiside on see, kui inimene tuleb kaldale ja tal on suur naeratus näol. Võib-olla on tegu inimesega, kes on pime ja pole ammu välja saanud või ratastoolis inimene, kes niisama spordisaali ei saa. See naeratus ongi kingitus," lisas ta.

Igapäevaselt liikumiseks abivahendit kasutav Annika on purjetamas juba viiendat aastat. Kui esimesel aastal ei teadnud ta veel, mida purjetamine endast kujutab, siis nüüd on sellest saanud tema hobi. "Tunnen juba välismaa treenereid ja tean purjetamise kohta rohkem, kuigi külgtuules sõitmist tahaks rohkem õppida," ütles ta. "Mereõhk teeb vabaks. Tekib tunne nagu lendaksid," lisab ta, et mere peal olles ununevad kõik päevased mured.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrotsevi sõnul on Tallinna linnal suur au anda enda väike panus ürituse toimumiseks. "Kui teed midagi, mis on nii tunnustust väärt, siis ilm ega ükski viirus ei riku seda ära. Soosiv ilm on märk sellest, et teete õiget asja," ütles ta ürituste korraldajatele tänusõnas.

Sellel aastal on Eriliste purjetajate peamised toetajad Eesti Paraolümpiakomitee, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Tallinna linn. Maitsvaid võileibu pakkus Mamma Let`s Go ja jooke A.Le Coq.

Erilised purjetajad lähevad merele ka Kuressaare Merepäevadel 8. augustil kell 17 Kuressaare jahtklubis.