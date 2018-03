"Nõukogude ajast leiab suurepärast muusikat suurepäraste esitajate poolt," sõnas Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Agur ja lisas, et pühapäeval kõlab kontserdil "Krasnaja Strela" paljude vanemate inimeste lapsepõlvemuusika, mida on hakanud armastama ka need noored muusikud, kes selle ajastu muusikaga varem tuttav polnud. "Siin on meeletult kauneid lugusid, mis ajavad kananaha ihule," klahvpilli mängija Kaspar Tambur. "Siin on korraga keevalt romantilisi lugusid kui ka humoorika olemusega lugusid."

"Nõukogude ajast leiab suurepärast muusikat suurepäraste esitajate poolt," sõnas Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Agur ja lisas, et pühapäeval kõlab kontserdil "Krasnaja Strela" paljude vanemate inimeste lapsepõlvemuusika, mida on hakanud armastama ka need noored muusikud, kes selle ajastu muusikaga varem tuttav polnud. "Siin on meeletult kauneid lugusid, mis ajavad kananaha ihule," klahvpilli mängija Kaspar Tambur. "Siin on korraga keevalt romantilisi lugusid kui ka humoorika olemusega lugusid."

"Need lood on suurepäraselt komponeeritud, suurepäraste meloodiatega," rääkis Agur ja selgitas, et neid pole kerge mängida noortel. "Seal on väga huvitavad muusikalised lahendused ja rütmika. See on paras väljakutse noortele, ei ole lihtsalt umpa-umpa süldibändi lood."

Klahvpillide mängija ja GAGi vilistlane Kaspar Tambur rääkis, et kontserti korraldamist vaadatakse liiga poliitiliselt. "Muusika ja kunst on universaalsed. Siin on meeletult kauneid lugusid, mis ajavad kananaha ihule."

"See on hüpe tundmatusse, siin on žanrid, mida ma pole eriti avastanud. Siin on korraga keevalt romantilisi lugusid kui ka humoorika olemusega lugusid," lausus Tambur.

Pühapäeval 18. märtsil kell 19.00 toimub Nordea kontserdimajas nõukogude aja kontsert "Krasnaja Strela", kus mängib GAG estraadiorkester, laulavad andekad Tallinna koolinoored ja professionaalsed lauljad 30-50 aastat tagasi toonase NSVL territooriumil kõlanud hitt-lugusid.