Täna kell 14.00 toimub Haabersti päevakeskuses (Õismäe tee 24) Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus, kus muusikalist meelelahutust pakub Eda Zahharova koos noorte lauluõpilastega.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et seekordne kontsert päevakeskuses on tavapärasest pidulikum, kuna on pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale. "Eesti Vabariik on kohe saamas 102. aastaseks. Võrreldes paljude teiste riikidega pole seda palju, kuid oluline on, et saame oma riiki ehitada ise, tunda uhkust meie kultuuri, saavutuste ja inimeste üle," ütles linnaosavanem ning kutsus kõiki huvilisi päevakeskusesse, et Eesti sünnipäeva üheskoos väärikalt tähistada.



Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil tervitab külalisi ka sotsiaalminister Tanel Kiik. "Sotsiaalteemad on kahtlemata alati olulised ning usun, et ministril on rääkida palju huvitavat ning külalisedki tunnevad valitsuse tehtu ja eesmärkide vastu huvi," leidis Hanimägi.