Tallinna kesklinna parkide turvalisuse hindamiseks alustasid nendes ringkäike Kesklinna valitsuse ning politsei- ja piirivalveameti spetsialistid.

"Meie eesmärk on teha kindlaks, mida on parkides vaja muuta selleks, et inimesed tunneksid end seal turvalisemalt, ja kuidas teha nii, et avalik ruum vähem soodustaks riskikäitumist," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Alustasime Musumäest, Kanuti aiast ja Skåne bastionil Rannamäel asuvast haljasalast. Järgmisel nädalal on plaanis ette võtta Tornide väljak ja Toompark. Edaspidi vaatame üle ka teised kesklinnas asuvad pargid."

Esimesele ringkäigule olid lisaks politseile kaasatud Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov, arhitekt Villem Tomiste ja varem kesklinna parkides patrullinud turvatöötaja, kellega koos hinnati parkide haljastuse, valgustuse ja inventari vastavust turvalise pargi nõuetele.

"Ettepanekuid oli palju. Kõik ringkäigul osalejaid nõustusid, et lisaks muudatustele parkide linnaruumilises sisus võiks neid täita ka noorte jaoks põnevate tegevustega. Lisaks tuleks pargid muuta atraktiivsemaks ka nendele inimestele, kes tavaliselt seal ei käi, sest kui park on linnarahva seas populaarne, tekib seal ka vähem turvalisusega seotud probleeme. Oluline on ka parkide sidumine omavahel ja läheduses asuvate tõmbekeskustega nagu vanalinn, Rotermanni kvartal ja sadama piirkond. Praegu on veel vara teha põhjapanevaid järeldusi, sest kogu protsess on alles algusjärgus," lisas Svet.

Vähendamaks noorte kuritegevust, on linnaosa vanema sõnul eeskätt vajalik ennetustöö: "Põhirõhk peab olema lastekaitsel, noorsoo- ja sotsiaaltööl, aga ka kõigel koolides tehtaval, perekondadest rääkimata. Politsei keskendub kuritegevuse tõkestamisele, aga samal ajal tuleb ka linnaruumi muuta turvalisemaks. Meie algatuse eesmärk ongi kaardistada murekohad parkides ja luua selge tegevuskava olukorra samm-sammuliseks parandamiseks," selgitas Svet.