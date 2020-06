"Rõõm on tõdeda, et viimastel aastatel ei ole koolide renoveerimine üksnes uue füüsilise keskkonna rajamine. See on ka emotsionaalse fooni loomine, mis tähendab uutmoodi haridust ja uut pilku tulevikku," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Täna, 29. juunil asetati nurgakivi Tallinna Arte Gümnaasiumi (E. Vilde tee 62) hoonele, mille rekonstrueerimisega saab kool nii tänapäevased õpperuumid kui ka suurima võimla linna koolide seas.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et kooli renoveerimine on otseselt seotud meie tulevikuga, sest just kool loobki tulevikku. "Rõõm on tõdeda, et viimastel aastatel ei ole koolide renoveerimine üksnes uue füüsilise keskkonna rajamine. See on ka emotsionaalse fooni loomine, mis tähendab uutmoodi haridust ja uut pilku tulevikku," sõnas Kõlvart.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul toetab õpitingimuste moderniseerimine igati kooli eesmärki luua õpilastele arengukeskkond, kus on koht nii maailma ühisväärtustel kui ka isiksuse eripäral. "Sama olulised on kooli personali töötingimused," nentis Belobrovtsev. "Kuna Arte gümnaasiumi õppesuundade hulgas on ka keskkonna- ja spordisuund, saab kool suure spordihoone, mis on nii mõõtmetelt kui ka võimalustelt võrreldav kahe normaalmõõdus võimlaga. Lisaks tulevad hoonesse maadlus-, jõu- ja aeroobikasaalid ning täielikult rekonstrueeritakse kooli staadion."

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul suureneb hoone kasulik pind ligi 2500 ruutmeetri võrra, kasvades enam kui 10 500 ruutmeetrini. "Remonditud hoones saab olema 45 klassiruumi, sh väliõppeklassid, laienevad söökla ja ujula abiruumid. Uuendatakse kõik kommunikatsioonid, nagu vesi-kanalisatsioon, ventilatsioon, küte ja sideühendused, samuti elektrisüsteemid koos valgustusega, rajatakse ka uus drenaažisüsteem hoonele ja staadionile," märkis Võrk.

Õpilased saavad uued sportimisvõimalused

Tallinna Arte Gümnaasiumis õpib käesoleval õppeaastal 873 õpilast. Põhikoolis on fookuses kunsti, ettevõtlus-, keskkonnaõpetus ja liikumine. Kolmandas kooliastmes saab õppida jalgpalli, selleks on koolil sõlmitud koostööleping Jalgpalli Akadeemiaga. Tänavu kevadel lõpetas põhikooli edukalt esimene lend noori jalgpallureid. Gümnasistide valikuvõimaluste laiendamiseks on koolil sõlmitud koostööleping Tallinna Tehnikaülikooli, Tervishoiu Kõrgkooli ning Põhja Regionaalhaiglaga (tervishoid ja õendus) ning Eesti Jalgpalli Liiduga (spordipsühholoogia ning jalgpall). Nüüdisaegsed IT lahendused võimaldavad enam pöörata tähelepanu ka tehnoloogiaõppele.

Arte Gümnaasiumi Direktor Sirje Ebral sõnas, et pärast renoveerimist on nende kool valla uutele ideedele ning senisest mitmekülgsemale õppesuundade arendamisele. Ta rõhutas eriliselt uusi sportimisvõimalusi: siiani ei olnud koolil ei maadlussaali ega ka aeroobikasaali, renoveeritudkompleksi tuleb direktori sõnul väga kift ronimissein koos kogu tehnilise lahendusega.

"Meil ei olnud varem suuri arvutiklasse, ei olnud ruumi, kus pidada ühiseid loenguid, avardab koolisööka, nii et lühema ajaga saab kogu koolipere söönuks," tõdes direktor. "Meil ei ole varem olnud õues õppeklasse ja nüüd tuleb neid laua kolm," kinnitas direktor. Ta lisas, et kaasaegse õpikäsituse kaasaminekuks on olulised ruumid erineva liigendamisvõimalusega — suuremaid ruume on võimalik liigendada väiksemaks ja vastupidi. "Vajadusel saame mitme aine õppimiseks või ühisõppimiseks avada koolikoridore, klassiruume — juba see loetelu on päris pikk," ütles direktor. Ta sõnas, et ruumi peaks renoveeritud koolimajas jätkuma 930 õpilasele.

Ebral loetles Arte Gümnaasiumi tugevusi: kunst, sport on olnud alati hinnas, viimased aastad ka koostöö jalgpalliakadeemiaga, nii et lapsed saavad gümnaasiumis tasandil jalgpalli õppida. Samuti on direktori sõnul hea koostöö PERHiga, kus tehakse eelkutseõpet tervishoiu ja õenduse teemal. Väljatöötamisel on ettevõtlusklass ning kinslasti tahetakse edasi minna robootika teemaga. Lõpetuseks ütles direktor hingelt ära suure mure: kusagilt tuleks leida matemaatikaõpetaja.

Mustamäele kolib juurde väikeste lastega peresid

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ütles Pealinnale, et Mustamäe linnaosal on viimastel aastatel hästi läinud: elanikkond on stabiilne, aga linnaosa vanemale teeb rõõmu, et juurde on kolinud palju väikeste lastega peresid, kelle seast leidub uuenenud koolimajadele tänulikke õppureid. "Tänavu avasime ka renoveeritud Saksa Gümnaasiumi, nüüd on siis Arte Gümnaasiumi käes järjekord," ütles Laats rahulolevalt. Tema sõnul on Mustamäel kokku kaheksa kooli ja kõik need koolid saavad järgmise aasta jooksul esimese renoveerimisringi tehtud.

"Mustamäe muutub aina paremaks, eks me tahame saavutada seda, et kõik teenused oleksid käe-jala ulatuses," ütles linnaosa vanem. Tema sõnul lisavad kõik uued ehtised — on need siis elamustekeskused või spaad — linnaosale uusi väärtusi. Laats ütles, et järgmisel aastal alustatakse Rõõmupesa lasteaia renoveerimisega, ent parasjagu on käsil väga suure objekti, Männi pargi projekteerimistööd. "Ma loodan, et tööd algavad hilissügisel ja järgmisel aastal saame ka selle uues kuues avada," avaldas Laats lootust.

Praeguseks on vana koolihoone lammutustööd lõppenud ning alustatud on juurdeehitiste vundamentide rajamisega. Rekonstrueerimistööde projekteerija on Eesti Ehitusprojekt OÜ ning ehituse peatöövõtja AS Merko Ehitus Eesti, omanikujärelvalvet teostab Sweco EST OÜ. Projekti kogumaksumuseks on kavandatud 14,5 miljonit eurot. Hoone ehitus lõpeb järgmise aasta suvel.