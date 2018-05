"Kõik kokku on üks tore ja põnev piirkond koos oma munakivitänavaga, oma arhailise õhustikuga, mõnusa mereääre ja vana kirikuga," rääkis abilinnapea Eha Võrk, kui Kopli liinide arendaja OÜ Fund Ehitus ning linna esindajad panid paika Kopli liinide uusarenduse nurgakivi. Võrk kinnitas, et elurajoon kujuneb miljööväärtusliku Kopli turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks.

"Kõik kokku on üks tore ja põnev piirkond koos oma munakivitänavaga, oma arhailise õhustikuga, mõnusa mereääre ja vana kirikuga," rääkis abilinnapea Eha Võrk, kui Kopli liinide arendaja OÜ Fund Ehitus ning linna esindajad panid paika Kopli liinide uusarenduse nurgakivi. Võrk kinnitas, et elurajoon kujuneb miljööväärtusliku Kopli turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks.

Millised olid need põhitingimused, mille linn arendajale seadis, et see ala miljööväärtuslikuna tõesti säiliks?

Kõigepealt muinsuskaitse eritingimused. Lihtsas keeles öeldes, need majad, mida oli võimalik säilitada, need ka säilitame. Palju selliseid maju, mida säilitada, väga pole. Ajahammas ja halva käega inimesed on oma töö teinud. Kui ka uute majade hoonete kõrgus peab arvestama senist olemasolevat hoonestust. Teiseks, plaani peal on selgelt ära näidatud, millised hooned tuleb vähemalt taastada samasugusel kujul, nagu nad olid.

Tuues Tallinnast ja lähipiirkonnast näiteid, siis kui paljud inimesed üldse teavad, et Nõmme lihamaja on omal ajal ära põlenud mõned aastad tagasi. Täna on seal justkui vanaaegne maja. See tähendabki seda, et kuigi maju siin pole suures osas võimalik säilitada, on nähtud ette nende taastamine vanal kujul. Siingi tuleb piltlikult öeldes teha Nõmme turgu ehk ehitada samasugusel kujul tagasi nagu need varasemalt olid.

Kas mõni maja jääb teatud määral ka alles?

Jaa! Peab jääma kindlasti alles nn naiste ühiselamu maja, kuhu peaks tulema ühiskondlik hoone. Plaani peal on ära näidatud ka, millised hooned kindlasti säilima peavad. Ja üks maja, mis küll arendajale ei kuulu, aga mis ka ala ilmestab ja annab toreda aktsendi kogu sellele piirkonnale, on väike armas puukirik, vene õigeusu kirik. Kõik kokku on üks tore ja põnev piirkond koos oma munakivitänavaga, oma arhailise õhustikuga, mõnusa mereääre ja sellesama vana kirikuga.

Munakivitänava säilime kuulus ilmselt samuti linna nõuete hulka?

Jaa, loomulikult. Ette on nähtud, et see peab säilima. Kahtlemata, täna on autosid palju, leidsime koos, linn ja arendaja, ühise keele parkimise lahendamiseks. Palju panustab linn, palju arendaja. Ei pea me ju hoolitsema üksnes nende kohalike elanike eest, vaid meie kõik sooviksime ju auto lähedusse parkida ja seda toredat piirkond nautida. Lahenduse pakkusime välja koos arendajaga.

Kuidas parkimine tulevikus lahendatud saab olema?

Parkimise kohad ehitame välja koos. Aga ma ei kutsu siin sugugi üles inimesi siiakanti oma autoga tulema. Vastupidi. Minagi kasutan täna ühistransporti üha rohkem, nt rongi ja trammi. Ja siia on ju väga mõnus tulla trammiga. Samuti pole halb sõita rattaga. Ettepoole vaadates ütleksin, et tänapäeva inimene peaks kasutama ühistransporti ja loodussäästlikku liikumisviisi üha rohkem.

Seda enam, et trammipeatus ei jää uuest elurajoonist ju kuigi kaugele?

Trammipeatused on väga lähedal. Bussipeatus samamoodi. Kaugel ei ole ka nr 9 liini trollipeatus. Ala tundub kaardi peal kesklinnast küll tohutu kaugel, aga kui hakata mõtlema, pole näiteks Balti jaama turg siit sugugi kaugel.

Ja lähedal on ka meri. Mis saab ala arendades mere äärest?

Arendaja ehitab mere äärde linnarahva rõõmuks välja merepromenaadi. Ja ma kujutan ette, kuna merigi on omamoodi transpordivõimalus, võib ühel hetkel olla siin läheduses ka väike paadisadam.

Kas jääb ka ujumiskoht?

Ikka! Lihtsalt teadmiseks neile, kes siin piirkonnas pole väga käinud – me oleme praegu põhjapoolses küljes. Siin on suhteliselt jahe. Kui mujal olid juba krookused ammu õitsenud, siin alles alustasid õitsemist. Põhja ja lääne tuultele on siin väga avatud ala. See on neile, kellele meeldib jahedam karge vesi. Teises küljes on aga Stroomi rand, mis pole samuti kaugel.

Mida arendaja veel välja ehitab, mida linn on tervikliku elurajooni silmas pidades ette näinud?

Haljasalad, spordivõimalused, mänguväljakud – loetelu on päris pikk. Arendaja koormus pole väike, aga see on kõik elanike hüvanguks. Kõik meie, tallinlased võidame sellest.

Millal elurajoon valmima peaks?

Nii nagu lepingus kirjas oli - ehitus kestab kuni kaksteist aastat. Kaks aastat on juba ettevalmistusteks läinud. Terve mõistus ütleb, et arendaja, kes siia oma raha alla pannud, ehitab selle valmis nii kiiresti kui võimalik. Muidugi üle oma varju keegi ei hüppa!

Tallinna linna omandis olnud Kopli liinide kinnistute avaliku enampakkumise võitis OÜ Fund Ehitus, ostu-müügi leping sõlmiti 28. oktoobril 2015. Esimestena valmivate elamute korterid Sepa tänaval on juba müügis.