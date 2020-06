"Põhiline mõte sellel üritusel on innustada noori ja eriti lapsi ning näidata neile, et neil on palju rohkem andeid, kui nad ise seda arvavad," ütles skulptor Tauno Kangro.

Jaanipäeval toimus Laitse Graniitvillas modelleerimise meistriklass lastele. Üritust viis läbi skulptor Tauno Kangro, kelle sõnul toimus üritus seekord juba viiendat korda. "Siin on vähemalt 100 lastekodude ja asenduskodude last. Modelleerime tsirkuseteemalisi skulptuure, akrobaadid on fantastilised abilised ja modellid. Skulptuure teeme samade materjalidega, mida ka päris kunstnikud kasutavad ja kõik saavad korrektselt värvitud tööd pärast endale," ütles skulptor.

"Põhiline mõte sellel üritusel on innustada noori ja eriti lapsi ning näidata neile, et neil on palju rohkem andeid, kui nad ise seda arvavad. Kõige tähtsam ongi selline positiivne emotsioon ja seda nad siit saavad, paljud ootavad lausa terve aasta seda sündmust," kinnitas Kangro.

SEB heategevusfondi tegevjuht Triin Lume sõnul on ürituse eesmärk aidata igal lapsel oma loovust kasvatada. "Kunstipäeva mõte on see, et iga laps on andekas ja võimekas ning täna nad Tauno juhtimisel seda loovust avastavadki ja loovuse skulptuuridesse modelleerivad. Iga laps on oma skulptuuri autor. Nendel on käes plastiliin, karkass, natuke haamrit, natuke puidupõhja ja igaüks modelleerib tsirkuseartistide järgi omale meelepärase kuju."

Lumi rääkis, et kõige toredam on see, et hiljem annab Kangro töödele eksperthinnangu. "Julgen ette öelda, et need on kõik hästi õnnestunud tööd."

"Laste seas on neid, kes osalevad päris esimest korda kui ka neid, kes juba andunud fännid ja iga kord, kui me sündmuse taas teeme, on nad siin meie juures tagasi ja võtavad kindlasti osa," sõnas Lumi. "Siin on need lapsed, kes ei saa elada oma päritolu peres ning elavad praegu asenduskodus ja perekodudes. Me oleme hästi rõõmsad selle üle, et Tauno on alati lapsi võtnud avasüli vastu ja leidnud igas lapses selle, mida jõustada ja aidata leida temas parima külje."