"Käerobot on näide sellest, kuidas tänapäeva meditsiinis aitab tehnoloogia saavutada paremaid ravitulemusi," lausus Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. "Meile teeb suurt rõõmu, et saame oma haigla patsientidele edaspidi sellist kaasaegset teraapiavõimalust pakkuda. Uus seade hakkab meie majas kindlasti rohket kasutust leidma."

Tallinna Lastehaiglas tutvustati täna innovaatilist seadet – Armeo Spring käerobotit, mida hakatakse ennekõike kasutama neuroloogiliste haigustega patsientide taastusravis. Käerobot on mõeldud kasutamiseks lastele, kellel on ühe kehapoole halvatus või kes ei saa neuroloogiliste häirete tõttu oma käsi tavapärasel viisil liigutada. Robotitest saavad abi ka seljaaju ja peatraumajärgsete luuliste haigustega lapsed.

Lastele mõeldud robotid on Eestis unikaalsed

Taastusraviks mõeldud käerobotid on unikaalsed ja Eestis selliseid rohkem pole. Läbi käerobotite muutub taastusravi laste jaoks huvitamaks ning motiveerib neid läbi mängude pingutama. "Mängu käigus peab laps midagi korjama, liigutama või joonistama. Sellised põnevad tegevused muudavad raviprotsessi nii lapse kui füsioterapeutide jaoks huvitavamaks," rääkis füsioterapeut Anna Dudkina.

Liikumisrobotid muudavad protsessi füsioterapeutide jaoks ka lihtsamaks. "Näiteks kui teha kätevenitusi, siis mõningal juhul ei saagi ma ise lapse kätt piisavalt liigutada ja venitada, aga käeroboti abil saame saavutada asendi, mida ilma robotita ei saa," selgitas Dudkina. "Kindlasti õpime ka meie roboti kasutamise käigus midagi uut ja põnevat."

Lisaks annab robot tema kinnitusel tagasisidet selle kohta, kui palju aktiivsust on laste kätes ning kui palju on teda robot aidanud. Dudkina sõnul aitab robot teha ka vajalikku analüüsi ja hindamist, mis võimaldab taastumisprotsessi paremini jälgida. Seade vähendab patsiendi käeraskust ja toetab seda ergonoomiliselt.

Käerobot on mõeldud patsientidele, kellel esinevad peamiselt neuroloogilistest haigustest põhjustatud ülajäsemete vaevused ning ka erinevate traumade tõttu teraapiat vajavatele patsientidele. Kaht erinevas suuruses käerobotit on võimalik seadistada vastavalt patsiendi käe suurusele, funktsioonile ja võimekusele ning need sobivad kasutamiseks lastele vanuses 5-18 aastat.

Üks teraapiaseanss kestab olenevalt lapsest umbes 30-45 minutit. Neuroloogilise kahjustusega patsiendid võivad teraapiat vajada aastaid, et taastada ja säilitada käe funktsiooni. Traumajärgsete ja kergema funktsioonilangusega patsientide teraapia kestab mõnest nädalast paari kuuni.

Üheksa aastat tagasi koostöös Toetusfondiga samuti annetajate toel soetatud ja käerobotiga samal printsiibil toimiv kõnnirobot on haiglas siiamaani igapäevaselt kasutuses ning on füsioterapeudi sõnul töös lausa seitse tundi järjest. Robot kõnnib koos lapsega ning füsioterapeudid saavad tagasisidet, et jälgida, kui palju on lapse liikumine ja enda aktiivsus kõndides muutunud.

Robotid jõudsid haiglasse annetajate toel

Šveitsi ettevõttes Hocoma toodetud käeroboti tõi lastehaiglasse Fysioline Eesti. "Käerobotid "Armeo Spring on maailma mastaabis üsna levinud, seadmeid on erinevates riikides kasutusel ligikaudu 900. Eestis on käeroboti täiskasvanute mudel olemas kahes haiglas, kuid esimene laste versioon on nüüdsest Tallinna Lastehaiglas," rääkis Fysioline Eesti võtmeklientide müügijuht Hannela Metsma.

"Kõrgtehnoloogiliste taastusraviseadmete kasutamine näitab haigla innovaatilisust ning on kindlasti eeskujuks teistele Eesti haiglatele. Seadmeid on maailmas palju uuritud ning nendega teadustöid tehtud. Armeo Spring seadmed täiustavad juba haiglas olemasolevat tehnoloogiat nagu Lokomat kõnnirobot," lisas Metsma.

Käerobot, mille maksumus on 120 000 eurot, soetati Tallinna Lastehaiglale heade annetajate toel, varem sellist seadet lastehaiglas ei olnud. Annetuste kogumist käeroboti soetamiseks alustati koos Toetusfondiga juba 2018. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Krameri sõnul on sellega saavutatud suur eesmärk.

"Toetusfond on läbi aastate aidanud haiglale osta mitmeid innovaatilisi ja väga vajalikke meditsiiniaparaate, mis muudavad väikeste patsientide diagnostika ja ravi kaasaegsemaks ja efektiivsemaks. Soovime südamest tänada kõiki häid toetajaid, kes ka seekord kallihinnalise seadme ostuks oma õla alla panid!" tänas Kramer kõiki koostööpartnereid.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetavad tuhanded eraisikud ja sajad ettevõtted. Käeroboti projektis olid fondi koostööpartnerid Selver koos oma partneritega – Kalev, Tartu Mill, Haage vesi ja Mayeri, kelle korraldatud iga-aastase heategevuskampaania "Koos on kergem" tulemusel kogunes käeroboti ostuks 56 000 eurot.

McDonald’s, toetas projekti kampaania "McHappy Day" raames ning annetas 30 518 eurot.

Olerex viis kahel aastal järjest läbi kampaania "Ulata abikäsi", mille tulemusel kogunes käeroboti ostuks 15 000 eurot.