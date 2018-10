413 kooli, muusikakooli, huvikooli, orkestrit ja lasteaeda said Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul algatuse „Igal lapsel oma pill“ vahendusel ligi 3000 uut pilli. Programm lõpes tänukontserditega.

"Algatuse toel on koolid, huvikoolid, orkestrid ja lasteaiad saanud ligi 3000 uut pilli," ütles Riigikantselei EV100 toimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Tegemist on olnud sajandi investeeringuga Eesti muusikaharidusse, mis annab tulemused Eesti järgmiste ümmarguste sünnipäevade ajaks. Kõige tähtsam on, et pilli puudumise pärast ei jääks ühegi lapse muusikaline anne välja arendamata."

"Kogu programmi maksumuseks oli 1,8 miljonit eurot. Eraldi tahaksin esile tuua ja tänada eraannetajaid ning kohalikke omavalitsusi programmi panustamise eest," ütles Jaanus Rohumaa.

„Igal lapsel oma pill“ numbrites:

• Enim said koolid, muusikakoolid, huvikoolid, orkestrid ja lasteaiad kandleid (287 tk), džembesid (268 tk), ksülofone (133 tk), kõlaplaate (115 tk) ja viiuleid (111 tk). Soetati ka klavereid (79 tk), timpaneid (25 tk), saksofone (62 tk) ning palju teisi kõrge kvaliteediga pille, mida mängitakse orkestrites, (rahvamuusika)ansamblites, bändides ja ka soolopillina.

• Mõnede haruldasemate ja kallimate pillide mängimine oli jäänud tahaplaanile muu hulgas seetõttu, et lastel lihtsalt polnud pilli, millel mängida. Näiteks soetati 14 fagotti, 19 metsasarve, 16 tuubat. Kõige kallimad pillid on klaverid, osteti 16 tiibklaverit ja 19 pianiinot.

• Soetati palju bändipille ehk mitukümmend trummikomplektid (41tk) ja paarsada kitarri (180tk).

Ühiskingituse eestvedajad on Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit, Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond.