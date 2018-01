FOTOD JA VIDEO! Levin: lastehaigla töötab praegu maailmatasemel

Tallinna lastehaigla avas täna Tervise tänava hoones kaks uut isolatsioonipalatit, mis aitavad turvaliselt taastuda nõrgestatud immuunsusega patsiente pärast kurnavat keemiaravi.

"Eriliseks teeb need palatid see, et nad on täiesti autonoomse ventilatsioonisüsteemiga," rääkis SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. "Mis peaks välistama võimaluse, et mingisugusedki bakterid ventilatsioonisüsteemi kaudu siia palatisse jõuavad. Lisaks võimaldab see tekitada palatis ja selle eesruumis negatiivset ja positiivset rõhku, mille eesmärk on samuti vältida näiteks koridorist sisse tulevaid infektsiooni tekitajaid."

Piltlikult on Lutsu sõnul tegemist kahe anuma eri rõhkudega. "See määrab ära õhu liikumise erinevate ruumide vahel," selgitas Luts. "Teistpidine õhu liikumine välistatud."

Uute palatite rajamise tarvis kogusid haigla ja selle toetusfond raha 2016. aasta jõuludest alates kuni möödunud jõulupühadeni.

"Algatajate hulka võib lugeda ka lapsevanemaid, kelle lapsed on siin osakonnas ravil," ütles Luts, kelle sõnul sündis heategevuse kaasamine uute palatite loomise rahastamiseks lapsevanemate initsiatiivil.



Video: Dmitri Povilaitis

Lastearst Adik Levin hindab uute palatite kasutegurit kõrgelt. "See on kõrgeim tase, mis üldse võimalik on!" ütles Levin. "Nii et müts maha tohtrite ees!"

Levini sõnul on onkoloogia praegu üks kiiremini arenevaid teadusharusid.

"Ma arvan, et lastehaigla töötab praegu maailmatasemel," rääkis Levin. "Onkoloogia on selline meditsiiniharu, mis areneb väga kiiresti ja tulemused on päris head. Nende palatitega paraneb nende laste ravi ja neil ei teki tüsistusi. Kõige hullem on ju see, kui immuunsussüsteem on häiritud ega tööta. Mistõttu võib laps jääda haigeks ja infektsioonidesse."

"Neid palateid vajavad haiged, kelle immuunsüsteem on kas haigusest tingitult väga vastuvõtlik või siis ravist tingituna viidud väga vastuvõtlikuks," selgitas Luts. "See on ohtlik periood haigele, mis võib teinekord kesta päris kaua. Mõned nädalad, ei saa välistada ka, et mõned kuud."

Lastearst ja linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Merike Martinsoni sõnul pandi uute palatite loomisele algus juba üheksakümnendail

"Äsja täitus laste onkohematoloogia osakonna loomisest 25 aastat," rääkis Martinson. "1992. aastal, ma olin siis noor peaarst siin, oli plaanis tuua siia onkoloogilis- hematoloogilised haiged. Tegime sellest osakonna."

Osakond on nüüd kasvanud vähemalt poole võrra.

"Siis olid meil üksikud haiged, kes olid juba enne siin majas või kes tulid Hiiu lastehaiglast," rääkis Martinson. "Kaasaegselt sai renoveeritud ka maja. Pean ütlema, et see osakond on kogu aeg laienenud. Nüüd, kus haigete kontingent ja raskusaste on muutunud veel tõsisemaks, oli vaja teha juba steriilsed isolatsiooniboksid. Kui enne oli siin kaks isolatsiooniboksi, siis praegu on neli kaasaegsel tasemel boksi."

Kuigi haigeid tuleb Martinsoni sõnul juurde, on ravitase Martinsoni sõnul tõusuteel.

"Suremus on vähenenud, elulisus on kasvanud," ütles Martinson, kelle sõnul on edu saavutatud nii ravitaseme ja arstide professionaalsuse paranemisele kui kaasaegsele keskkonnale.

"Lapsed saavad siit ravi üle Eesti," ütles Martinson. "Eelkõige Põhja- ja Kesk- Eesti lapsed."

Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer märkis, et palatid läksid maksma umbes 150 000 eurot ning kõrge hind on tingitud ülikallitest hepafiltrite ja ravigaasi süsteemidest.

"Kõigil kõrges doosis keemiaravi saavatel lastel tekib vahetult pärast keemiaravi periood, kui organism ei tooda kaitsvaid valgevere- jt vererakke," ütles Kramer. "Umbes kahe nädala jooksul puudub neil patisentidel kaitsevõime infektsioonitekitajate vastu nagu viirused, bakterid, seeneeosed ning isegi omaenda keha normaalne mikrofloora. Agressiivne ravi tagab head ravitulemused, kuid mõjutab ka organismi ennast. Seetõttu võivad need lapsed raviportsessi käigus põdeda mitmeid raskeid infektsioone, aga isolatsioonipalatites olev puhas õhk saab olla kaitseks väliste infektsioonitekitajate vastu," lisas Kramer.

Et aeg mööduks lastel rõõmsamalt, hoolitses Tallink kahe interaktiivse laua eest, mis peaksid aitama haiglaperioodi lastel kergemalt üle elada.