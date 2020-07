"Linn võtab sajaprotsendiliselt enda kanda kõik kulud, mis on seotud varemete hooldusega. Aga loomulikult ka võimalikud tulevased investeeringud ja restauratsiooni tööd," kinnitas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teisipäeval lepingu allkirjastamisel Püha Birgitta Orduga.

Teisipäeval allkirjastasid Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Pirita Kloostri ülem ema Vimala (kodanikunimega Bindu Kuriakose) ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Pirita kloostris koostöölepingu, millega lepiti kokku Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu säilimine, matmis- ja pühapaigale kohane kasutamine ning ühistest huvidest lähtuvate tegevuste korraldamine.

Tekib juriidiline selgus

Mihhail Kõlvarti sõnul tekib lepinguga juriidiline selgus. "Me räägime sellest, et tegemist on linna omandiga, aga samas ordul on ajalooline seos Birgitta kloostriga ja see seos peab olema ka juriidiliselt tagatud. See on ka selle lepingu eesmärk," selgitas Kõlvart.

Vahepeal tekkis linnapea sõnul olukord, kus üks leping lõppes ja teine ei olnud sõlmitud. "Oli juriidiline ebaselgus. Me pidime tunnistama, et meil ei ole juriidilist alust ordule võimaldada varemeid kasutada. Aga samas sisuline soov muidugi oli," rääkis Kõlvart. "Mulle tundub, et nüüd on ka ordul selgem arusaam, mida saab loota ja oodata linna poolt."

Linnapea hinnangul on kõige tähtsam, et linnal ja ordul on ühine arusaam Pirita kloostri varemete ajaloolisest, sakraalsest ja vaimsest väärtusest. "See ühine arusaam on meil tekkinud. Ja nüüd leidis see arusaam endale ka enda juriidilise vormi," nentis Kõlvart, kelle hinnangul on põhjendamatu kartus, nagu hakkaks linn kloostri varemetes mingeid kohatuid üritusi korraldama. "Mulle tundub, et linna suhtumine on siin võib-olla isegi konservatiivsem kui ordu Oma. Siin ma tulevikus probleeme küll ei näe," arvas Kõlvart ja kinnitas, et lepingu alusel luuakse ka linna ja ordu ühine nõukogu, kelle ülesandeks ongi lahendada võimalikke esile kerkivaid probleeme, sealhulgas ka ürituste valikul.

Ordu on lepinguga rahul

Püha Birgitta Ordu Pirita Kloostri ülem ema Vimala kinnitas allkirjastamisel, et sõlmitud leping ja edasine hea koostöö linnaga on ordu jaoks väga tähtis. "Me oleme selle lepinguga rahul. Loodame, et läheme koos linnaga rahulikult edasi," ütles ema Vimala.

"Täna toimunud lepingu allkirjastamine ei olnud oma olemuselt mitte millegi lõpp ega ka millegi kardinaalselt uue algus. See oli lineaarsel ajaskaalal otsekui üks peatus, mil saab vaadata ajas tagasi ja hinnata olnut ning lootusrikkalt mõelda tulevikule. Pea 20 aastat oli vana kloostri varemetepark meie Ordu hallata ja hoolitseda ja me tegime, mis suutsime. Aga on ka selge, et Ordu võimalused ei ole võrreldavad linna omadega ning seetõttu oleme rahul, et saame selle lepingu alusel jätkata juba seni toiminud koostööd," rääkis ema Vimala.

Tema sõnul loodetakse mõneti uues vormis toimuma hakkava koostöö puhul, et lisaks tavapärastele olmelistele teemadele saab loodav koostöökogu hakata ka ette valmistama järgmise aasta juubeliüritusi: 2021. a möödub 585 aastat vana kloostri kiriku pühitsemisest ja 20 aastat uue kloostrihoone pühitsemisest.

Osapooled moodustasid eesmärkide saavutamiseks Pirita kloostri varemetepargi koostöökogu, kuhu linn nimetab kolm ja ordu kaks esindajat. Linna esindavad koostöökogus abilinnapea Kalle Klandorf, Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik. Koostöökogu otsustab Pirita kloostri varemetepargi restaureerimise vajaduse, väljakaevamiste, müüdavate meenete, trükiste ja turundusmaterjalide ning varemetepargis korraldatavate ürituste sobivuse, varemetepargi arendamise ja tutvustamisega seotud küsimuste ning muude tegevuste üle, mille vastu on ordul religioosne või ajalooline huvi.

Lepingule vastavalt kasutab ordu Pirita kloostri varemeteparki ja korraldab seal oma tegevust. Pirita kloostri varemetepargis usutalitusväliste tegevuste korraldamisel lähtub ordu koostöökogu suunistest ja otsustest ning teavitab aegsasti kõikidest kloostri varemetepargis kavandatavatest üritustest ja usulistest tegevustest Pirita Linnaosa Valitsust. Pirita kloostri varemetepargi kasutamise kuupäevad teeb ordu linnaosale teatavaks hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks.

Linn kohustub ordule tagama võimaluse kasutada Pirita kloostri varemeteparki tasuta kuni viieteistkümne päeva ulatuses kalendriaastas usutalitusteks. Muul ajal võib ordu tasuta kasutada varemeteparki ürituste ja usuliste tegevuste korraldamiseks juhul, kui see ei sega linna planeeritud ürituste korraldamist ega ole vastuolus linna ja kolmandate isikute vahel sõlmitud kokkulepetega.

Linn peab võimaldama ordu liikmetel koos saatjaskonnaga külastada tasuta Pirita kloostri varemeteparki eelneval kooskõlastusel, kui see ei sega linna planeeritud ürituste korraldamist ega ole vastuolus linna ja kolmandate isikute vahel sõlmitud kokkulepetega. Ühtlasi tuleb linnal teavitada ordut kõikidest Pirita kloostri varemetepargiga seotud toimingutest, mille vastu on ordul äratuntav mõistlik huvi ning tagama Pirita kloostri varemetepargi heakorra ja kõik igapäevase majandamisega seonduva.