FOTOD JA VIDEO! Mustamäel avati uisupark

Täna keskpäeval avati Mustamäel aadressil Vilde tee 69 pidulikult Mustamäe uhiuus pop-up-liuväli. Uisupargi pidulikul avamisel esinesid uisukooli Reval jäätantsijad, kõigil huvilistel oli täna pääs uisuplatsile prii, rahvast oli kohale tulnud palju, lusti oli laialt.

"Uisupark tegutseb Vilde tee 69 vähemalt kolm aastat," räägib Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, "ja tuleval aastal avame selle juba 1. detsembril – nii et mustamäelastel ja miks mitte ka naaberlinnaosade uisutamishuvilistel on edaspidi lausa neli kuud aega jäärõõme nautida, kuni märtsi lõpuni. Varasematel aastatel tegime talveks uisuväljaku Männi pargi jalgpalliplatsile, on suurepärane, et nüüd on Mustamäelgi ilmastikukindel uisupark. Kutsun kõiki mustamäelasi, nii noori kui vanu, seda võimalust kasutama. Kohtumiseni Mustamäe uisupargis Vilde tee 69!"

Mustamäe Uisupark on kooligruppidele avatud koolipäevadel kell 9–17, seejuures on kooligruppidele pilet tasuta. Kui endal uiske ei ole, tuleb tasuda vaid uisurendi eest.

Uisupargi jäävälja pindala on 1000 m², kasutusaega planeeritakse 30. märtsini ning külastusi vähemalt 25 000.