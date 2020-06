Kogu see Kesklinna mereäär, mis on olnud aastaid inimestele suletud, avab ennast Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi kinnitusel järjest nii linlastele kui linna külalistele. "Kui varasemalt oli aktiivne linnaelu kuskil Liivalaia tänava piiril, siis täna on see juba Rävala puiesteel ja ma olen veendunud, et homme on see Narva maanteel ja ülehomme on inimesed lõpuks tagasi mere ääres," rääkis Novikov.

Neljapäeval sai nurgakivi Kalaranna kvartal, kuhu kerkib järgmise aasta lõpuks kaheksa mereäärset hoonet koos 240 korteri, mitmete äripindade, eraldi pargi, uisuväljaku ning maa-aluse parklaga.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov nentis, et tegemist on ühe pusletükiga suuremas plaanis, milleks on linna avamine merele. "Et Tallinn ei oleks enam linn, mis lihtsalt asub kuskil mere ääres, vaid et ta oleks päris merelinn. Linn, kus saab kõndida mere ääres, kuulda merd, seda puudutada," rääkis Novikov.

Järjepidev areng linna avamiseks merele

Tema sõnul on Tallinn viimastel aastatel järjepidevalt selles suunas arenenud. "On avatud Reidi tee, mis on kujunenud Kadrioru pargi jätkuks ja kohaks, kus sa saad mere ääres jalutada. Admiraliteedi bassein on läbi tegemas muutusi, ehk saab lõpuks ka Linnahall oma uue hingamise. Teiselt poolt on end avanud kunagine suletud Noblessner, populaarseks atraktsiooniks on muutunud Lennusadam, siinsamas kõrval asuv Patarei vangla on saanud uue omaniku," loetles Novikov.

Kogu see Kesklinna mereäär, mis on olnud aastaid inimestele suletud, avab ennast Novikovi kinnitusel järjest nii linlastele kui linna külalistele. Abilinnapea avaldas lootust, et juba mõne aasta pärast valmib Kalarannas terviklik elukeskkond, juba järgmisel aastal saab seal jalutada mereäärsel promenaadil ja linn liigub üha enam ja enam mere poole. "Kui varasemalt oli aktiivne linnaelu kuskil Liivalaia tänava piiril, siis täna on see juba Rävala puiesteel ja ma olen veendunud, et homme on see Narva maanteel ja ülehomme on inimesed lõpuks tagasi mereääres," rääkis Novikov.

Meelelahutust nii suvel kui talvel

Kalaranna Kvartalit arendab Pro Kapital Grupi tütarettevõte ja ehitab Nordecon. Pro Kapitali müügi- ja turundusjuht Carmen Kukk nentis samuti, et Kalaranna näol on tegemist unikaalse arendusega, kuna sellega avatakse suur ala Tallinnast merele. "Seda mitte ainult siia planeeritud 12 hoone elanikele, vaid kõigile linlastele ja turistidele," kinnitas Kukk. Kokku on kvartalisse kerkimas 12 hoonet 368 korteriga, millest esimeses etapis valmivad 8 maja koos 240 korteri, mitmete äripindade, maa-aluse parkla ning rannapromenaadiga. Hoonete vahelisele platsile on planeeritud kohvikud, restoranid, kauplused ja kunstigalerii. Kvartali loomisel säilib looduslik liivarand koos naturaalse rannikualaga, mida hakkab täiendama merepark koos mänguväljakuga.

"Samas me anname endale aru, et me ei ela Vahemere ääres, kus on kogu aeg suvi ja päike. Et siin oleks inimestel atraktiivne ja tore olla ka talvisel ajal, siis me loome mere äärde ka avaliku uisuplatsi valmiduse," rääkis Kukk. Tema kinnitusel on investorite huvi Kalaranna vastu olnud suur ning pooled esimeses etapis valmivatest korteritest on juba müüdud. "Meie ostjateks on väga erinevad inimesed – on üksikuid inimesi, on paare, kuid on ka näiteks Viimsis või Tabasalus elavaid paare, kelle lapsed on juba kodust välja kasvanud ja kes soovivad kolida tagasi linna, kus on restorane, kohvikuid ja muud elu. Nad müüvad ära oma villad ja leiavad oma kodu siin," rääkis Kukk ja lisas, et on ka investoreid, kes ostavad kortereid üürimiseks.

Esimesed elanikud saavad Kuke kinnitusel oma kodud kätte ligikaudu aasta pärast.

Ehitaja püsib graafikus

Kvartalit ehitava Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller avaldas lootust, et projektiga suudetakse graafikus püsida. "Loodan, et need uued kodud valmivad täpselt selleks ajaks, kui neid oodatud on," ütles Müller ja kinnitas, et praegu ollakse algsest graafikust isegi pisut ees.

"Ütlen ausalt, et umbes kaks kuud tagasi, kui me kõik oli ootamatult väga teistsuguses olukorras, , siis meil olid väga suured kõhklused, mis siis saama hakkab – kas ehitused seisatakse, kuidas meil on võimalik projektiga edasi minna," rääkis Müller. "Ei olnud tavapärane, et me suutsime jätkata sellises tempos, nagu see algselt plaanis oli ja isegi kiiremini."

Kalaranna kvartali ligi 39 000 ruutmeetri suurune ala ehitatakse kahes etapis. Kokku valmib kaksteist nelja- ja viiekorruselist hoonet, mille brutopind on ligi 38 300 ruutmeetrit. Kalaranna kvartali arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik koos Kadarik Tüür arhitektid meeskonnaga. Arendus on Kalamaja ja kesklinna piirkonna üks suurimaid, andes uue ilme Tallinna mereäärsele siluetile ja kultuurikilomeetri ümbrusele.