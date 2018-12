FOTOD JA VIDEO: Öösel soditi Põhja-Tallinna valitsuse hoone sein

Hoone fassaadi rikkunud isik märkas ka valvekaamerat ning viipas kaamera poole ning video lõpus on näha ka võidukaid tantsuliigutusi.

Ööl vastu teisipäeva soditi Kalamajas Niine tänava ja Põhja puiestee ristil asuv Põhja-Tallinna valitsuse hoone. Põhja-Tallinna linnaosa pöördus hoone sodimisega seoses avaldusega politsei poole. Hoonet sodinud isik jäi ka valvekaamera ette, mille salvestus on samuti politseile edastatud. Sodimine leidis aset öösel vastu teisipäeva kell 01.43 ning soditi linnaosa valitsuse Põhja puiestee poolset seina. Hoone fassaadi rikkunud isik märkas ka valvekaamerat ning viipas kaamera poole ning video lõpus on näha ka võidukaid tantsuliigutusi.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul jäi seinale soditud sõnum linnaosa valitsuse töötajatele mõnevõrra segaseks.

"Eeldame, et küllap soovis inimene meile häid pühi ja head vana aasta lõppu, kuigi kindel ei saa selles olla. Näeme videost, et kunstnikule endale pakkus see tegevus palju rõõmu ja see on praegusel pimedal ja nukral ajal iseenesest tore, kuid kahjuks peame seina maksumaksja kulul puhastama. Loodame niisiis, et politsest on abi seina sodinud isiku tuvastamisel. Muidugi, tekitatud kahju võib ka vabatahtlikult hüvitada," ütles Kaljulaid.

Kui keegi tunneb ära videos nähtava isiku, siis palub Põhja-Tallinna valitsust selle teada anda e-posti aadressil pohja@tallinnlv.ee