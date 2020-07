"Kahtlemata on linnal hea meel, et selline selline hoone sai omaniku endale, sest ükski maja ei kannata pikalt seista. Teades Urmas Sõõrumaad juba kaua juba ja teades tema energiat, siis ma usun, et siit saab ikka päris hea asja," rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf teisipäeval Patarei merekindluse Goržhi hoovi avamisel.

Esimest korda pea 200 aasta jooksul avanes teisipäeval Patarei merekindlus kõikidele külastajatele. Goržhi hoov on avatud külastajatele iga päev kella 10:00 - 22:00. Kogu Patarei merekindluse kompleksi on kavas külastajatele avada ning atraktiivseks ajaveetmise ja töötamise keskkonnaks muuta aastaks 2026. Esimese sammuna lammutati Goržhi hoovi jalutusboksid ja muudeti hoov mõnusaks ajaveetmise kohaks selleks ja järgmiseks suvehooajaks.

"Samamoodi, nagu on siin kõrval Lennusadam, samamoodi nagu on Linnahall, samamoodi on Patarei vangla tegelikult linnale kultuuriliselt olulised objektid," kinnitas Klandorf, kelle sõnul seisab merekindluses ees väga palju restaureerimist ja remontimist. "Tegemist on kultuurimälestisega ja see toimub kõik järelevalve all, ega seda nii lihtne ei olegi valmis teha. Aga, nagu ma ütlesin, tunnen härra Sõõrumaad hästi ja kaua ning usun, et ta saab sellega hakkama."

Kunsti- ja loomeinimeste kohtumispaik

Klandorfi hinnangul on Sõõrumaa ideed Goržhi hoovi arendamiseks head. "Ma usun, et kunstnikud, loomeinimesed ja miks mitte ka noored ja lapsed saavad siin endale ruumi, kus oma huvialade ja kunstiga tegutseda. See ongi oluline, et siia tuleb elu sisse," leidis Klandorf. Linna roll on tema sõnul teha omanikuga koostööd, et paik muutuks atraktiivseks ja ilusaks ning meelitaks nii linlasi kui Tallinna külalisi merekindlusesse aega veetma. "See koht iseenesest on ju väga hea. Siin on meri ja sadam lähedal, see kõik inspireerib."

Urmas Sõõrumaa sõnul loodi merekindlus algselt inimesi ja rahvast kaitsma ning neile turvatunnet pakkuma, kuid viimased pea sada aastat on Patarei olnud omamoodi sümboliks, et vaigistada neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi või on oma mõtetes vabamad. "Goržhi hoovi avamisega algab uus ajajärk merekindlusele, millest peab saama koht, kuhu on oodatud kõik need, kes on oma mõtlemises vabad , oskavad unistada ja luua midagi uut ja piirideta," rääkis Sõõrumaa. "Teeme omaltpoolt kõik , et see nii saaks siin olema ja kutsume kõiki teisi meile abiks olema heade ideede ja jõuga."

Sõõrumaa kinnitusel jääb merekindluse Goržhi hoov linnarahvale päevasel ajal uudistamiseks avatuks ning seal saavad külastajad tutvuda põnevate näitustega, nautida suveilma ning samuti hakkavad seal toimuma erinevad sündmused, kontserdid ja etendused. "Lavasid on siin mitmeid, kes ei julge suurele lavale minna, sellele on siin ka väiksemaid."

Hoov saab klaasist katuse

Kompleksi arendava US Real Estate arendusdirektori Martin Kolga hinnangul on Goržhi hoov olnud Patarei merekindluse süda algusest peale. "Meil on hea meel, et saame külalised sinna lubada juba mitu aastat enne kompleksi valmimist. Tulevikus lisame hoovile ka klaaskatuse, et seal saaks head toitu nautida ja mõnusalt aega veeta olenemata aastaajast," tutvustas Kolga tulevikuplaane.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik nentis, et ta on selles ametis olnud juba üle 20 aasta ning kogu selle aja on ta muretsenud, mis saab Patarei merekindluse kompleksist. "Ja nüüd on tõesti hea tunne, et sellel on uus omanik, kellega meil on pikaajalised koostöö kogemused. Ma arvan, et nii nagu Rotermanni kvartalis, jätkub ka sellel objektil meie hea koostöö," oli Dubovik optimistlik ning lisas, et kui plaanid teostuvad, saab merekindlusest Põhja-Euroopa üks unikaalsemaid objekte.

Patarei Merekindlus on 19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku arhitektuuriga kaitserajatis, mis algselt kandis nime Kalaranna fort ja mis tänaseks kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse. Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest Grupi ettevõtte omandas Patarei merekindluse käesoleva aasta veebruaris.

Patarei merekindluse uudistega ja seal toimuvate sündmustega saab kursis olla läbi kodulehe www.merekindlus.ee.