FOTOD JA VIDEO! Patarei Merekindluses algas uus ajajärk

"Eestimaa ajaloos palju ängi ja valu tekitanud müüride füüsiline lammutamine on just kui sümboolne hoop. Avame sajandeid suletud Patarei Merekindluse külastajatele ja teeme kõik selleks, et inimesed soovivad siia tulla ja toredasti aega veeta. Sellest saab omamoodi vabaduse sümbol," sõnas merekindluse omanik Urmas Sõõrumaa.

"Eestimaa ajaloos palju ängi ja valu tekitanud müüride füüsiline lammutamine on just kui sümboolne hoop. Avame sajandeid suletud Patarei Merekindluse külastajatele ja teeme kõik selleks, et inimesed soovivad siia tulla ja toredasti aega veeta. Sellest saab omamoodi vabaduse sümbol," sõnas merekindluse omanik Urmas Sõõrumaa.

Reedel andis Urmas Sõõrumaa avalöögi Goržhi hoovi jalutusbokside lammutamisele, mis ühtlasi tähistab Patarei Merekindluse uue ajajärgu algust.

Patarei Merekindlus on läbi ajaloo olnud suletud linnarahvale. "Meie soovime kompleksi avada linnaelanikele ja külalistele ning muuta atraktiivseks ajaveetmise ja töötamise keskkonnaks aastaks 2026," ütles Sõõrumaa. "Esimese sammuna alustasime Goržhi hoovi jalutusbokside lammutamisega. Eesmärk on Goržhi hoov avada linnarahvale juba juuli teises pooles."

Sõõrumaa sõnul saavad hoovis külastajad tutvuda põnevate näitustega, nautida mõnusat suveilma ning samuti hakkavad seal toimuma erinevad sündmused, kontserdid ja etendused. Lisaks loome mitmeid vaba-aja veetmise võimalusi ka mereäärsele alale.

"19. sajandil ehitatud kaitsekasarmu viime 21. sajandisse sel moel, et mereäärse kaarja goržihoone kasemattidesse seavad end sisse muuseum, bürood, külaliskorterid ja restoranid-kohvikud," rääkis Sõõrumaa. "Kindluse merepoolsele esimesele korrusele tulevad restoranid ja kohvikud, teisele ja kolmandale korrusele büroopinnad ning külaliskorterid. Lisaks on plaanis katta Patarei Merekindluse hoovid klaaskatusega."

Patarei Merekindlus on 19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku arhitektuuriga kaitserajatis. Mis algselt kandis nime Kalaranna fort ja mis tänaseks kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse. Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest Grupi ettevõtte omandas Patarei Merekindluse käesoleva aasta veebruaris.

US Real Estate kuulub U.S Invest kontserni, mis on oma tegevusaastate jooksul arendanud kokku rohkem kui 250 000 m2 kinnisvara ja ettevõtte poolt hallatavas portfellis on üle 100 000 m2 renditavat äripinda. U.S. Invest kontsern on tegutsev aastast 1991 kinnisvara ja teenuste valdkonnas. U.S Invest kontserni kuuluvad veel Rotermann, USS Security, Signaal TM, Ermeesia. Lisaks on U.S. Invest panustanud Eesti spordi arengusse ja rajanud Tondi Tennisekeskuse, Golden Clubi ja Karulaugu Spordikeskuse. U.S Investi kontsern annab tööd rohkem kui 2000 töötajale.