FOTOD JA VIDEO! Pikakari supelrannas heisati ökomärgis Sinilipp

"Pikakari rand on Põhja-Tallinna pärl. Rand vajab erilist hoolitsust, sest asub Paljassaare looduskaitseala lähedal ja seega peab inimese sekkumine olema minimaalne," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Täna heisati Pikakari rannas keskkonnasõbralikkust ja suplusvee puhtust näitav Sinilipp.

Rahvusvaheline Keskkonnahariduse Fond FEE tunnustab Põhja-Tallinna supelranda kvaliteedimärgiga juba seitsmendat aastat järjest.

Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand on keskkonnasõbralikult majandatud, turvaline ja puhas. Ökomärgise "Sinilipp" saamine eeldab põhjalikku ettevalmistust, sest kvalifitseerimiseks tuleb täita 32 erinevat kriteeriumi. Kriteeriumide täitmisel on suur panus Põhja-Tallinna valitsusel koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.