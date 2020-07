FOTOD JA VIDEO! Põhja-Tallinn saab uue linnaosavalitsuse ja huvikooli

"Vana hoone on erivajadustega inimestele raskesti kättesaadav ja meile ka kitsaks jäänud," selgitas Põhja Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid, miks oodatakse pikisilmi uue linnaosavalitsuse hoone kerkimist.

1. juuli südapäeval andis Tallinna linnavaraamet Ramm OÜ Ehitusele üle töömaa aadressil Kari 13, et sinna hakkaks kerkima uus ja suurejooneline linnaosavalituse ning Kopli huvikooli hoone. "See ei ole esimene projekt, millest räägime kui kogukonna majast," ütles abilinnapea Eha Võrk.

Kuigi tööplaanil on kirjas "administratiivhoone", ei ole see Võrgu sõnul täpne, sest see on maja, mis on tervele kogukonnale. Võrk ütles, et Põhja-Tallinna uus kogukonnakeskus on täiesti unikaalne, sest hoone on täpselt selle jaoks projekteeritud ja saab sellisena ka valmis ehitatud.

"Aeg on jõuda sinna, et linnaosavalitsuse maja ei ole ainult ametnikele, vaid see ongi kogukonnamaja," kirjeldas abilinnapea Võrk. Lisaks linnaosavalitusele ja Kopli noorekeskusele tulevad uude majja ka ruumid MTÜ-dele. "Ruumid peavad olema ristkasutuses," tõi Võrk veel ühe olulise detaili välja.

Õues saavad olema palliplatsid

Ta rõhutas, et tekivad ka välitingimused, õues saavad olema palliplatsid, mänguväljakud jmt — parkimisala on ümbruskonna inimestega ristkasutuses. "Võimalikult tänapäevaselt läheneme kõigele," ütles Võrk.

Mida hakatakse peale senise linnaosavalituse majadega, on Võrgu sõnul lähikuude mõtteaine. "Kui linnal selle majaga tõesti midagi teha ei ole, siis võib ka kõne alla tulla, et võõrandame," ütles Võrk.

Linnaosavanem Peeter Järvelaid tuletas meelde, et praegune Põhja-Tallinna linnaosakeskus aadressil Niine 2 on algselt olnud ohvitseride kasiino.

"Mina olen sportlik, et minul ei ole probleemi sellest trepist ülesronimisega, aga kui inimesel on kõndimisega probleemid — see ei ole 21. sajand. Kotzebue tänaval asuvad kaks sotsiaalmaja on endised elumajad, mis on nagu Karlssoni majad, korstnani töötajaid täis," kirjeldas Järvelaid värvikalt Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse argipäeva.

"Ootame, et saame siia majja kolida," tõdes Järvelaid vahetult enne suurema vihmahoo algust. Allkirjad all, lubas ehitusfirma esindaja, et aasta pärast antakse objekt tellijale üle. "Kõik see kompleks on võimalik tuua uude, 21. sajandi hoonesse," sõnas ta.

Järvelaid rõhutas, et lift ei ole tänapäeval enam luksus, vaid tähendab ka seda, et inimene saab ratastoolid või muu abivahendiga liikuda kõrgematele korrustele. "Kõik saavad oma teenuse juurde! Täna meil seda ei ole," rääkis Järvelaid.

Uude majja kolib ka Kopli huvikool

Linnaosavanem peab väga oluliseks, et 2/3 uuest Majast läheb Kopli huvikooli kasutusse. "Kopli huvikool, see on kunst, joonistamine, muusika — 21. sajandi kool keset Põhja-Tallinna," ütles Järvelaid.

Tema ise on lapse- ja noorpõlves nii spordi kui kunstiga tegelenud, aga ülikoolis õppis hoopis õigusteadust. "Joonistamine, muusika, see kõik annab inimesele loovuse ja neid inimesi ühiskond vajab," ütles Järvelaid.

Abilinnapea Vadim Belobovtsev rõhutas, et Kopli huvikool asub juba aastaid endise lasteaia ruumides, mis ei vasta tänapäevastele standarditele, sest juba eos ei ole mõeldud sellele, et huvikool neid ruume kasutaks.

"Siia tuleb uhiuus maja, mille ruumid on juba ehitatud selle mõttega, et huvikool neid kasutaks, lisaks saab siin olema kindlasti rohkem ruumi," ütles abilinnapea. "Lisaks tuleb siia suur, ilus saal, mis on ka kindlasti suureks plussiks," ütles abilinnapea.

Tema sõnul on Kari tänavale palju lihtsam jõuda kui praegustesse ruumidesse Lina tänaval. "Igast vaatevinklist on see uus hoone ja asukoht väga sobiv," kinnitas abilinnapea.