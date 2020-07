FOTOD JA VIDEO! Põhja-Tallinna inimesed saavad kiiremat arstiabi

"Need viis minutit, mis ma ootasin kiirabi tulekut, mõtlesin juba igasugu mõtteid," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid silmad veekalkvel Põhja-Tallinna uue kiirabi tugijaama avamisel. Järvelaiul oli raske emotsioonidest hoiduda, kui ta kirjeldas, kuidas tema hoole all olnud lapselaps, otse tema silme all ja temast paari meetri kaugusel vöötrajal auto rataste ette jäi.

Täna avati pidulikult Põhja-Tallinna uus kiirabi tugijaam — üks kaheksast Tallinnas. Lisaks sellele tutvustati ka kaheksat uut kiirabiautot, mis asusid tööle Põhja-Tallinna inimeste teenistusse.

Järvelaiu sõnul on Põhja-Tallinn Eesti üks suuremaid asumeid, Tartu ja Lasnamäe kõrval, ning selge, et siin peaks olema kiirabijaam, kust jõuab igale poole 6-7 minutiga. "Tähtis on lähedus, et need ülikaasaegsed masinad on meil kodus," rõhutas Järvelaid.

Uute autode puhul on väga oluliseks uuenduseks mobiilne arstiabi: kiirabiautos on tehnika, mis võimaldab kohe autos elementaarseid proove ning uuringuid teha ning arstiga ühendust võttes neile hinnang anda.

"See hoiab kokku haiglapäevi," ütles Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas. "Arstidel ja kiirabitöötajatel on eesmärgiks, et inimene tuleks haiglast välja omal jalal ning terve knärvisüsteemiga."

Põhja-Tallinnas on abivajajate arv suurem

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et Tallinna Kiirabi osutab abi ka Maardu linnale ja Rae vallale, lisaks muidugi kogu Tallinnale.

"See tähendab aastas 100 000 patsienti, samas, näitab statistika, et Tallinnas on just Põhja-Tallinnas abivajajate arv suurem: see on vana linnaosa, siin on palju eakaid inimesi, aga siia tulevad ka noored inimesed koos lastega. Sellepärast on väga tähtis meie valmidus osutada kiiret abi," rõhutas linnapea. "See on tähtis nii linnaosale kui ka suuremas plaanis kogu Tallinnale."

Kõlvart rääkis, et tänasel päeval on Tallinnas ööpäevaringselt tööl 23 kiirabibrigaadi ja ekipaaži. Tema sõnul tähendab see, et Tallinna kiirabisüsteemis töötab umbes 470 inimest: arstid, õed, tehnikud. "Praegu nad saavad hakkama, aga me näeme, et seda ressurssi tuleb laiendada. Tegelikult on ka suund valitud, kuidas seda laiendada. "Me soovime, et meie lapsed saaksid arstiabi isegi juhul, kui see ei ole kiirabi vajadus, aga selleks, et mitte koormata kiirabi- või EMO ressurssi, soovime luua uue süsteemi, et arstid teevad laste juurde koduvisiite. See on projekt mida praegu koostöös kiirabiga arendame," rääkis Kõlvart.

Uus sõna sõnastikes

Linnapea tõi välja, et meie kõigi sõnastikesse tekkis uus sõna: eesliinitöötaja. "Minul oli eriolukorra ajal eesliinitöötajatega pidev kontakt, sest ka meie linna süsteemi töötajad said eesliinitöötajateks: mupo, noorsootöötajad, muidugi eelkõige meditsiinitöötajad, Tallinna haiglate, aga ka kiirabi töötajad," ütles Kõlvart. Tema sõnul sai Tallinna linn just tänu sellele eriolukorraga hästi hakkama, sest kogu Tallinna linn töötas nagu üks meeskond.

Tallinna Kiirabi teeb Kõlvarti sõnul koostööd kõigi Tallinna haiglatega, aga samas on näha, et Tallinna meditsiinisüsteem vajab arengut: uut keskkonda, uusi tehnoloogiaid.

"Seda saab tagada, kui meil tuleb päris uus haigla. Praegu me liigume sellega edasi, vaatamata, et me veel täpselt ei tea, kuidas seda projekti saab rahastada," selgitas Kõlvart. Tema sõnul tegeldakse praegu projekti ja kontseptsiooniga, kui ühel hetkel on selgus ka rahastamise osas, siis saab kohe tegudele asuda.