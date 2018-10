"Selleks, et meie riik püsiks terve ja tugev ka edaspidi, tuleb panustada just meie laste ehk tuleviku tervisesse," sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Tallinna algatatud projekti "100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele" raames saavad kõik pealinna lasteaiad uue ja kaasaegse mänguväljaku.

"Selleks, et meie riik püsiks terve ja tugev ka edaspidi, tuleb panustada just meie laste ehk tuleviku tervisesse," sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Tallinna algatatud projekti "100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele" raames saavad kõik pealinna lasteaiad uue ja kaasaegse mänguväljaku.

Tallinna Rukkilille lasteaed avas pidulikult oma uue tasakaaluraja, mis saadi linnalt kingituseks projekti "100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele" raames.

Mänguväljakud on Tallinna kingitus oma lasteaedadele Eesti sajanda sünnipäeva puhul.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linna algatatud projekti "100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele" raames saavad kõik pealinna lasteaiad uue ja kaasaegse mänguväljaku. "Kindlasti mitmekesistuvad seeläbi lasteaedades õues arendavate tegevuste võimalused," sõnas Belobrovtsev. "Oleme juba aastaid soosinud ja propageerinud õuesõppe läbiviimist nii lasteaedades kui koolides, sest mistahes tegevused värskes õhus parandavad nii vaimset kui füüsilist tervist, soodustavad laste arengut, õpivõimet ja loomingulisust. Selleks, et meie riik püsiks terve ja tugev ka edaspidi, tuleb panustada just meie laste ehk tuleviku tervisesse."

"Meil on hea meel anda Rukkilille lasteaiale üle kingitus, mida neil on tõesti vaja ja mille üle tunneb rõõmu kogu lasteaiapere," nentis Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson. "Kui täpselt aasta eest rõõmustasime selle üle, et Haaberstisse kerkis üle aastate uus kaasaegne lasteaed – Veerise lasteaed, mille õueala pakub mudilastele nii palju erinevaid põnevaid võimalusi aktiivseteks tegevusteks. Siis nüüd saame rõõmustada selle üle, et kõik linnaosa lasteaiad saavad omale uued ja just neile vajalikud mänguväljakud."

Eesti Vabariigi sünniaastal 1918 rajati Tallinnas esimene lasteaed – praegune Kopli Lasteaed –, millest sai alguse alushariduse andmine pealinnas. Seepärast soovis linn teha Eesti suure juubeli auks just sellise kingituse, mis tooks rõõmu eelkõige lastele. Nii otsustatigi kinkida uued õuemänguvahendid lasteaedadele. Projekt sai juubeliaastale kohaselt nimeks "100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele", kuid kingituse saavad kõik 126 munitsipaallasteaeda, kus käib kokku ligikaudu 22 tuhat last.

Lasteaedade eelistuste alusel rajatakse kokku 18 mängulinnakut noorematele lastele, 42 mängulinnakut vanematele lastele, 12 tasakaalurada noorematele lastele, 26 tasakaalurada vanematele lastele, 13 võrkpüramiidi ning 12 üksikvahendit erisuguste kiikedena ja 3 keerdpoomi. Projekti kogumaksumus on üle ühe miljoni euro. Mänguväljakute paigaldamine jätkub detsembri alguseni.

Projekti koordineerib Tallinna Haridusamet, mänguväljakud toodab ja paigaldab Eesti ettevõte Tiptiptap.