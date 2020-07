"Eesti ooperilauljad pakuvad publikule rõõmu imelises Katariina kirikus," ütles ooperitäht Pille Lill. "Ooperisõbrad saavad osa kostümeeritud kontsert-etendustest, kus kõlamas tuntud aariad ja ansamblid maailmakuulsatest ooperitest."

Ooperimuusika kõlab Tallinna vanalinna Püha Katariina kirikus (Vene tn14a) ehedalt ja kordumatult kaheteistkümnel suveõhtul. Kontsert-etendused toimuvad 16., 17., 18., 23., 24., 25. juulil ja 7., 8., 14., 15., 27., 28. augustil algusega kell 20.00. Uued ja vanad tuttavad nii muusika kui esinejate rivis.

Alari Haagi sõnul osutus Katariina kirik toimumispaigaks juhuse kaudu, kui plaanis oli näidata eesti ooperilauljaid ka turistidele ning vanalinn annab selleks hea võimaluse.

"Tahame, et inimestel oleks kuhugi tulla ja nautida ning et ka oma inimestel tekiks harjumus õhtul vanalinnas jalutada ja imeilusat muusikat kuulata. See teeb tuju kindlasti paremaks," lisas ta.

Kontserdile oodatakse kõiki, aga eriti neid inimesi, kes ooperimuusikast lugu peavad ja kellel on nelja kuuga tekkinud ooperimuusika nälg. Pileteid saab osta ka kohapealt.

Esinemine pärast pikka pausi

Esinemist peale pikka pausi ootavad lisaks publikule ka solistid. "Artist peab olema vormis, see tähendab, et ta peab iga päev harjutama. Paneelmaja korteris pole see võimalik. Igal artistil on vaja lava nagu sportlastel on vaja võistlusi," ütleb Haak, et nad oleksid võinud kontsertidega veel natukene oodata, kuid on oluline, et lauljad ei unustaks oma professiooni ning saaksid olla omas elemendis.

Soprani Marion Melniku sõnul on suurepärane tunne jälle laval olla. "Mul on olnud juba kaks kontserti elava publiku ees. Tunnen end nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui hingeliselt hästi. Publiku ette saada on midagi sellist, mida ei saa võrrelda ülekannetega. Oluline on olla samas kohas ja jagada muusikat publikuga," kirjeldas ta tunnet taas laval olla.

"Katariina kirik on haruldane koht, see on midagi unikaalset. Juba uksest sisse tulla on vapustav," ütles ooperilaulja, et toimumispaik on väga eriline. Veel teeb kontserti eriliseks kooslus, esitatakse nii duette kui tertsette, mis pole pigem aariakeskses ooperis väga tavapärane. "Esineme koos Annaliisa Pillaku, Aleksander Arderi ja Tiina Kärblase klaveri saatmisega. Me musitseerime koos ja toome ooperi tavapublikule kätte, seda ajal kui kõik maailma ooperimajad on kinni," lisas ta.

Eriolukorra ajal tegi ooperilaulja kontserte oma kodust läbi Facebooki ning kuulajaid jätkus. "Sain teha kontserte, aga see polnud päris sama. Läbi tehniliste lahenduste sain esineda mitmetuhandele inimesele, kes võib-olla muidu polekski saanud minu kontserdile tulla," ütles Melnik, et kasutas keerulisel ajal ära ka virtuaalsed lahendused.

Esitamisele tuleb muusikaklassika paremik

Kontsertide produtsendi Alari Haagi sõnul võib suveooperit kokku võtta kahe sõnaga. "Imeilus muusika. Meil on olemas muusikaklassika paremik. Mozartist Verdini. Kui inimene kontserdile tuleb, siis ta on tõenäoliselt neid lugusid kuulnud isegi kui ta täpselt ei tea, kus."

Esietendused toimuvad 16. ja 17. juulil kell 20.00, kus laulavad Marion Melnik (sopran), Annaliisa Pillak (mezzosopran) ja Aleksander Arder (tenor/bariton), klaveril saadab Tiina Kärblane. Kavas on ooperimuusika sellistelt heliloojatelt nagu Mozart, Bellini, Offenbach, Delibes, Gershwin jt.

18. juulil kell 20.00 astuvad publiku ette Kristina Vähi (sopran), Kadi Jürgens (mezzosopran) ja Mehis Tiits (tenor, RO Estonia), klaveril Ralf Taal. Kavas Verdi, Donizetti, Offenbach jt.

Suveooperi järgnevatel etendustel on laval lisaks Kristel Pärtna (RO Estonia), Olga Zaitseva, Martin Karu, Aare Saal (RO Estonia) ja Tõnis Sarap ning kontsertmeistrid Piia Paemurru ja Riina Pikani. Tund enne ja pärast kontserti on avatud kohvik.

Suveooperit korraldab Muusikute fond PLMF, kunstnik Riina Vanhanen ning produtsendid Pille Lill ja Alar Haak.

Piletid hinnaga 15/18€ on saadaval Piletilevist.

Kogu kava koos esinejatega on leitav https://plmf.ee/et/suveooper-2020/