Selleks, et kesklinna parke muuta turvalisemaks, kaalutakse Kanuti aia ja Rotermanni kvartali ühendamist. Lisaks valgustatakse Kanuti aia mänguväljak ning lammutatakse Snelli tiigi äärne kuur ja harvendatakse sealse kõnenurga põõsagruppi. Musumäe pargi eeskujul saavad ka teised pargid valvekaamerad. "Kokkuvõttes on oluline tuua parkidesse rohkem inimesi, mis on parim turvalisuse garantii," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Kesklinna vanem Vladimir Svet, Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov ja PPA Kesklinna politseijaoskonna piirkonnavanem Liisa Merekivi kinnitasid tänasel pressikonverentsil, et Tallinna kesklinna parkide ülevaatuse tulemusel saab hakata tegema esimesi muudatusi parkide turvalisuse ja atraktiivsuse suurendamiseks.

Kesklinna valitsus alustas suve lõpul koos politsei ja arhitektide liidu esindajatega linnaosa parkide ülevaatust, et kaardistada probleemsed kohad ja võimalused nende kõrvaldamiseks. Nüüdseks on Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul analüüsitud Musumäe, Kanuti aia, Skoone bastioni haljasala, Tornide väljaku, Toompargi, Poolamäe, Tuvi ja Hirvepargi olukorda.

"Välja on koorunud neli põhimõtet, mida peame järgima. Esiteks maastiku jätkuvus, mis hõlmab vanalinna ümbritsevate parkide paremat omavahelist ühendust, et sinna satuks rohkem inimesi; teiseks piisav valgustus jalakäijate marsruutidel ja inimeste kogunemiskohtades; kolmandaks parkide ligipääsetavus ja läbinähtavus ning neljandaks enamate tegevuste toomine parkidesse nii eraldi kultuuriprogrammidena kui ka lähikonna asutuste kaasamisena pargitegevuste rikastamisse. Kokkuvõttes on oluline tuua parkidesse rohkem inimesi, mis on parim turvalisuse garantii," selgitas Kesklinna vanem.

Svet nimetas esimeste sammudena lähikuudel ühendusvõimaluste loomise kaalumist Kanuti aia ja Rotermanni kvartali vahel, Kanuti aia mänguväljaku valgustamist ning Snelli tiigi äärse kuuri lammutamist koos sealse kõnenurga põõsagruppi harvendusega. Politsei poolt lisas piirkonnavanem Liisa Merekivi valvekaamerate paigaldamise – need töötavad juba Musumäel ning lisanduvad peagi ka Kanuti aeda.

"Lisaks panustab politsei kõrghooajal nii noorsoo- kui ka abipolitseinike täiendavate patrullidega, ent väga palju saab meie avaliku ruumi turvalisuse heaks ära teha ka hool ja tähelepanelikkus kõigi kodanike, ennekõike aga lapsevanemate poolt," märkis Merekivi.

Arhitektide liidu president Katrin Koov rõhutas, et linnapargid kui kõige demokraatlikum osa linnaruumist on vajalikud kõigile linlastele, mitte üksnes noortele vaba aja veetmiseks. Seetõttu kutsus Koov ka üles tooma parkidesse rohkem liigi- ja elurikkust.

Kesklinna valitsus jätkab koos seniste partneritega linnaosa parkide arendamiseks nii lühi- kui pikaajalise tegevuskava täiendamist, lisas linnaosa vanem.