FOTOD JA VIDEO: Tallinlasi sõidutab nüüd ka Raimond Valgre tramm

"Valgre lummus kestab tänaseni ja nii otsustasimegi jäädvustada selle keerulise saatusega andeka helilooja mälestuse nimelise trammiga," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Deniss Boroditš.

Tallinna Linnatranspordi AS jätkab läinud aastal alanud muusikatrammide projekti ja saatis Kadrioru luigetiigi lähistel asuvalt rööbasteelt liinile legendaarse laululooja Raimond Valgre mälestuseks nimetatud trammi.

Igatsus, lootus ja armastus

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on Valgre looming oma lihtsuses ja rahvalikkuses mõistetav ja oluline mitme põlvkonna inimestele. "Valgre loomingus on igatsust, lootust ja armastust, see aitab üle saada eluraskustest ning jääda alati inimlikuks. Just sellepärast köitis tema looming kuulajaid nii esimese iseseisvuse ajal, rasketel sõja-aastatel, kui ka selle järgnenud keerulistel aegadel. Valgre lummus kestab tänaseni ja nii otsustasimegi jäädvustada selle keerulise saatusega andeka helilooja mälestuse nimelise trammiga," lisas Boroditš.

TLT AS Trammiteenistuse direktor Andres Vään ütles, et ettepanek ühele muusikatrammidest Valgre nimi anda tuli tema loomingu tulistelt austajatelt. "Valgre laulud ei jäta kedagi külmaks. Need on muutunud rahvalauludeks, mida iga inimene suudab kaasa laulda," selgitas Vään.

Tallinna Linnatranspordi ASile on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon ja Raimond Valgre mälestustramm järjekorras seitsmes. Alates läinud aasta septembrist on igal kuul saadetud liinile üks muusikatramm, mis on saanud nime Neeme Järvi, Anne Veski, ansambel Smilersi, lõõtsamaestro Heino Tartese, vabaduslauliku Alo Mattiiseni ja Georg Otsa järgi. Lisaks muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.

Trammi teabeaknalt võib lugeda:

Nähtavasti pole Eestis ühtki inimest, kes ei teaks Raimond Valgre südamesse minevat loomingut. Soomlaste hinge laulis Raimond Valgre Saaremaa valsi surematu bariton Georg Ots.

Raimond Valgre elu poolitas suur sõda, kus ta osales Eesti Korpuse võitlejana. Sõjaeelsesse aega jäid esinemised Pärnu rannaklubis ja Tartu restoranides, sädelev seltsielu ning mitmed armulood. Sõjast naasnult otsekui kindla pinna jalgealt kaotanud Valgre elu viimaseid aastaid, ilmestab ebakindlus ja allavandumine karmile tegelikkusele.

Ent ometi lunastab kõigi Valgrega kaasas käivate legendide morni ja kohati armetut tõelust tema loomingu imeline sõnum, mis kõneleb armastusest, igatsusest ja unistustest enam, kui ühegi teise tema kaasaegse laululooja kirjutatu.

Kevad südames, Ma loodan, et saan sellest üle, Muinaslugu muusikas, Peagi saabun tagasi su juurde, Veel viivuks jää, Ei suutnud oodata sa mind ja teised Raimond Valgre lüürilised, hellusest ja elujanust kantud laulud, millest suur osa kirjutatud autori enda sõnadele, kõlavad vaatamata aegade muutumisele täna sama ehedaina, kui helilooja eluajal.

Raimond Valgre suri 36 aastasena ja teda oli viimsele teele saatmas vaid mõni inimene, kuid Valgre laulud jäid ja jäävad kõlama ning nendega on kasvanud ja kasvavad üles põlvkonnad. Selline on elu ja muusika.